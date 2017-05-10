Белорусские атлеты выступят в 14 финальных поединках на чемпионате мира по муай-тай в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам предварительных боев, которые продолжались на протяжении недели во Дворце спорта, в решающих встречах за золотые награды мирового форума сегодня выступят три представительницы белорусской команды: Елена Лешкевич (45 кг), Людмила Числова (48 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).

Также 11 мая будут определены лучшие бойцы муай-тай среди участников до 23 лет. За золотые награды поборются Максим Петкевич (63,5 кг), Роман Довнар (67 кг), Дмитрий Филиппов (71 кг), Карен Тумасян (81 кг) и Владислав Шедко (свыше 91 кг).

В заключительный день чемпионата мира по муай-тай, 12 мая, в финалах сразятся еще 6 белорусских атлетов, среди которых хорошо известные Дмитрий Варец (67 кг), Дмитрий Валент (81 кг), Денис Гончеренок (91 кг). Решающие поединки начнутся в столичном Дворце спорта в 11.00.

Как сообщалось, в чемпионате мира в Минске из-за травмы не смог принять участие один из лидеров сборной Андрей Кулебин, выбыл из борьбы за награды Виталий Гурков, который в категории до 75 кг не сумел одолеть португальца Диого Каладо.

На турнире уже стали известны обладатели бронзовых наград, среди которых представители белорусской команды Сагиф Гасанов (51 кг), Николай Сведомский (54 кг), Андрей Герасимчук (свыше 91 кг), Вероника Соболь (67 кг), Мария Белуш (до 75 кг); в категории до 23 лет третье место занял Артем Винник (60 кг).