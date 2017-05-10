Опыт белоруса, который сумел превратить автомобиль в офис

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Белорусы не тратят на простой в пробках столько времени, сколько на это уходит у жителей соседских столиц, и все же время пути на работу можно использовать с еще большей пользой, чем чтение книги в метро. Особенно если вместо вагона у вас собственный автомобиль.

Корреспондент Sputnik Елена Васильева побеседовала с бизнес-тренером и консультантом Владимиром Несмашным, который оборудовал офис внутри своего авто.

"Поздно сел за руль, но быстро понял: рабочее место — это стол и стул, на котором вы сидите. Выбирая местом работы автомобиль, мы экономим время. Часто по телевидению показывают репортажи о том, как люди часами стоят в пробках. И там они работают, но раз так, почему нельзя сразу ехать к заказчику?" — задался вопросом собеседник Sputnik и порекомендовал превратить место, в котором комфортно, в офис.

Он уверен, что современные системы коммуникации и уровень комфорта, который предлагает сегодня автомобиль, позволяют не ехать в офис на совещание, а устроить Skype-конференцию на пути к офису, припарковавшись в удобном месте. С интернетом в авто проблем нет — сейчас Владимир планирует обзавестись 3G-роутером, который, размещенный в подлокотнике, даст ему круглосуточный Wi-Fi. А вот с парковками сложнее, пусть проблема не так катастрофична, как у соседей.

"Есть проблема с парковками. Но трагедии пока нет: я был в достаточном количестве европейских столиц, чтобы сказать — у нас еще нет беды. Хоть мы движемся в ее сторону", — уверен собеседник.

Интернет, вешалка для одежды и для груза, удерживающее устройство для планшета, чтобы смотреть кино и новости — все это уже есть в автомобиле Владимира.

"Наличие внутри воды, щетки для чистки обуви — маленький аксессуар, но необходимый, если идешь на встречу в приличное место, щетка для чистки одежды — и автомобиль превращается в офис. Кроме того, там у меня есть органайзер для папок, плед, подушка и розетка", — рассказал Несмашный.

Как автолюбитель, он планирует оборудовать машину еще и мобильным принтером. Как бизнес-консультант, призывает всех, кто бережет свое время и может позволить себе работать дистанционно, последовать его примеру.

"Эти мелочи существенно улучшают жизнь. Совмещая дорогу к работе с процессом работы, мы убираем лишнюю локацию, которую нужно посетить, увеличиваем эффективность рабочего времени, тем самым достигаем большего при меньших временных затратах. Каждый хочет состариться в окружении внуков и правнуков, показать им, что значимого сделал. И для совершения чего-то большого разумно освободить время, которое тратим на лишнее", — уверен он.