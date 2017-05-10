По мнению Александра Лукашенко, на едином рынке необходимо вести себя "по-партнерски", неравная конкуренция создает препятствия торговле и вредит производителям как в Беларуси, так и в России.

"Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу "подножки" ставить. Если России не нужна продукция, надо нам прямо сказать. Я президенту вашему это говорил: "Вы нам скажите". Те 7 миллионов тонн дефицита молочной продукции в России, эту дыру надо закрывать, мы только 4 поставляем, еще 3 остается. Зачем блокировать? Если не надо, вы скажите", — заявил Лукашкенко.

Глава государства предупредил, что у Беларуси есть альтернативные возможности поставок продукции на рынки других стран.

"Мы высушим молоко, вон в Венесуэле голодают люди, в Африке люди с руками и ногами возьмут, Китай открыл свой рынок мясу и молоку, высушим молоко и отвезем туда. Нет, нам надо. Ну так тогда не мешайте торговать. Если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать, у нас свободный рынок", — отметил Лукашенко.

В ходе встречи с губернатором Ростовской области президент Беларуси также сообщил о том, что совместная программа кооперации "Гомсельмаша" и "Ростсельмаша" должна быть представлена до 5 июня.

"Если мы производим комбайны в Гомеле, и "Ростсельмаш" производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок, давить друг друга не надо. Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, ну что нам остается делать? Конкурировать не только на наших рынках, но и за пределами", — констатировал президент.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.