ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о едином рынке: давайте не ставить друг другу "подножки"

11.05.2017 15:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По мнению Александра Лукашенко, на едином рынке необходимо вести себя "по-партнерски", неравная конкуренция создает препятствия торговле и вредит производителям как в Беларуси, так и в России.

"Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу "подножки" ставить. Если России не нужна продукция, надо нам прямо сказать. Я президенту вашему это говорил: "Вы нам скажите". Те 7 миллионов тонн дефицита молочной продукции в России, эту дыру надо закрывать, мы только 4 поставляем, еще 3 остается. Зачем блокировать? Если не надо, вы скажите", — заявил Лукашкенко.

Лукашенко о едином рынке: давайте не ставить друг другу "подножки"
© Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
Лукашенко: рынок России и Беларуси огромный, и чего воевать?

Глава государства предупредил, что у Беларуси есть альтернативные возможности поставок продукции на рынки других стран.

"Мы высушим молоко, вон в Венесуэле голодают люди, в Африке люди с руками и ногами возьмут, Китай открыл свой рынок мясу и молоку, высушим молоко и отвезем туда. Нет, нам надо. Ну так тогда не мешайте торговать. Если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать, у нас свободный рынок", — отметил Лукашенко.

В ходе встречи с губернатором Ростовской области президент Беларуси также сообщил о том, что совместная программа кооперации "Гомсельмаша" и "Ростсельмаша" должна быть представлена до 5 июня.

"Если мы производим комбайны в Гомеле, и "Ростсельмаш" производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок, давить друг друга не надо. Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, ну что нам остается делать? Конкурировать не только на наших рынках, но и за пределами", — констатировал президент.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал неравные конкурентные условия...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске токарь угрожал семье похожим на гранату предметом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика