Четыре поражения кряду и все шансы на вылет из элитного дивизиона. В чем причина столь неудачного выступления нашей сборной на чемпионате мира по хоккею — об этом можно порассуждать с гостем нового выпуска проекта « Не стыдно спросить ».

Гостем студии TUT.BY станет Андрей Сидоренко, советский хоккеист, хоккейный защитник, белорусский и российский тренер, известный по работе в сборной Беларуси и на просторах Континентальной хоккейной лиги, который в настоящее время вновь возглавляет пензенский ХК «Дизель».



Фото: hcdizel.ru

Свои ответы на ваши вопросы Андрей Михайлович даст в пятницу, 12 мая, в 11.00 во время прямого эфира в рамках проекта TUT.BY « Не стыдно спросить ». Напомним, запись программы транслируется в нашей группе в социальной сети Facebook , где можно оставить вопросы в комментариях. Итоговая видеоверсия программы появится на портале позже.

57-летний специалист кроме «Дизеля» уже возглавлял «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Гомель» (Гомель). Андрей Михайлович Сидоренко родился в Чебаркуле 22 июля 1959 года. Воспитанник челябинской школы хоккея, является мастером спорта СССР и заслуженным тренером Республики Беларусь.