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"Не стыдно спросить" у специалиста о выступлении хоккеистов на чемпионате мира
Четыре поражения кряду и все шансы на вылет из элитного дивизиона. В чем причина столь неудачного выступления нашей сборной на
Гостем студии TUT.BY станет Андрей Сидоренко, советский хоккеист, хоккейный защитник, белорусский и российский тренер, известный по работе в сборной Беларуси и на просторах Континентальной хоккейной лиги, который в настоящее время вновь возглавляет пензенский ХК «Дизель».
Свои ответы на ваши вопросы Андрей Михайлович даст в пятницу, 12 мая, в 11.00 во время прямого эфира в рамках проекта TUT.BY «
57-летний специалист кроме «Дизеля» уже возглавлял «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Гомель» (Гомель). Андрей Михайлович Сидоренко родился в Чебаркуле 22 июля 1959 года. Воспитанник челябинской школы хоккея, является мастером спорта СССР и заслуженным тренером Республики Беларусь.
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Гостем студии TUT.BY станет Андрей Сидоренко, советский хоккеист, хоккейный защитник, белорусский и российский тренер, известный по работе в сборной Беларуси и на...
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