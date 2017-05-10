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"Не стыдно спросить" у специалиста о выступлении хоккеистов на чемпионате мира

11.05.2017 15:37 — Разное | Tut.by  
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Четыре поражения кряду и все шансы на вылет из элитного дивизиона. В чем причина столь неудачного выступления нашей сборной на чемпионате мира по хоккею — об этом можно порассуждать с гостем нового выпуска проекта «Не стыдно спросить».

Гостем студии TUT.BY станет Андрей Сидоренко, советский хоккеист, хоккейный защитник, белорусский и российский тренер, известный по работе в сборной Беларуси и на просторах Континентальной хоккейной лиги, который в настоящее время вновь возглавляет пензенский ХК «Дизель».


Фото: hcdizel.ru

Свои ответы на ваши вопросы Андрей Михайлович даст в пятницу, 12 мая, в 11.00 во время прямого эфира в рамках проекта TUT.BY «Не стыдно спросить». Напомним, запись программы транслируется в нашей группе в социальной сети Facebook, где можно оставить вопросы в комментариях. Итоговая видеоверсия программы появится на портале позже.

57-летний специалист кроме «Дизеля» уже возглавлял «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Амур» (Хабаровск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Гомель» (Гомель). Андрей Михайлович Сидоренко родился в Чебаркуле 22 июля 1959 года. Воспитанник челябинской школы хоккея, является мастером спорта СССР и заслуженным тренером Республики Беларусь.

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Теги: Гомель
 
 
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Гостем студии TUT.BY станет Андрей Сидоренко, советский хоккеист, хоккейный защитник, белорусский и российский тренер, известный по работе в сборной Беларуси и на...

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