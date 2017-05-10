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Товары и платные услуги в апреле в Беларуси подорожали на 0,7%
Апрельская инфляция в Беларуси составила 0,7%,
Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,8%, непродовольственные — на 0,2%.
С начала года продовольственные товары стали дороже на 2,3%, непродовольственные — на 1,4%, а услуги — на 4,1%. Напомним, в марте в Беларуси
За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015-м году — на 12%.
Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.
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Заметнее всего в прошлом месяце выросли цены на платные услуги - на 1%.
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