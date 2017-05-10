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Товары и платные услуги в апреле в Беларуси подорожали на 0,7%

11.05.2017 16:08 — Разное | Tut.by  
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Апрельская инфляция в Беларуси составила 0,7%, сообщает Белстат. Заметнее всего в прошлом месяце выросли цены на платные услуги — на 1%. С начала года инфляция составила 2,4%.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,8%, непродовольственные — на 0,2%.

С начала года продовольственные товары стали дороже на 2,3%, непродовольственные — на 1,4%, а услуги — на 4,1%. Напомним, в марте в Беларуси зафиксировали дефляцию на непродовольственные товары.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015-м году — на 12%.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.

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Заметнее всего в прошлом месяце выросли цены на платные услуги - на 1%.

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