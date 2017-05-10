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Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету

11.05.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Столичные жители в эти морозные дни мая искренне завидуют южным районам Беларуси, где, конечно, тоже прохладно, но хотя бы нет снега, и цветут каштаны. Корреспонденты Sputnik в Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве передают, какая погода там сегодня и что говорят жители областных центров страны о снежной весне.

Брестчане разочарованы холодным маем

Продавщица Елена Седляр торгует на рынке огурцами и редиской, которые выращивает сама. Женщине приходится стоять весь день на ветру и холоде. Однако это не самая важная проблема, которая волнует Елену.

Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Погода на майские праздники разочаровала брестчан

"Тяжело сейчас вырастить огурцы, потому что целую ночь топить надо. Температура на улице —2 градуса, а у нас в теплице должна быть +17. Поэтому не спим, встаем через час-два подтапливаем. На рынке днем продавать надо, непросто, конечно. Меньше покупателей сейчас. Я думаю, что непогода, конечно, влияет. Но сейчас все, скорее, пойдут в магазин, чем на рынок. Да и здесь больше перекупщиков сейчас, чем тех, кто сам выращивает. Нас они вытесняют", — рассказала женщина.

Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Продавщица Елене Седляр считает, что непогода влияет на количество покупателей на рынке

Студентка Наталья Ковпанько приехала из теплого деревенского дома в сырое общежитие, где горячая вода включается по расписанию.

"Хочется солнышка, потому что уже май и не чувствуется весеннего настроения. Я уже третий раз доставала зимние сапоги. Только высушишь обувь, снова доставать. Постирала зимнюю куртку уже. В городе очень холодно, а еще если перебои с горячей водой, это просто ужасно. Я читала, что в Минске постепенно отключают горячую воду. Думаю, что эти майские праздники многих разочаровали и даже удивили в плохом смысле. Пришлось отложить поездки на природу до лучшей погоды", — поделилась мнением Наталья.

Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Студентка Наталья Ковпанько из-за холодной погоды третий раз за весну достает из шкафа зимние сапоги

9 мая в Бресте погода была переменчивой, несколько раз начинал идти снег, светило солнце, было около 8 °С. Брестчанин Кирилл Егоров рассказал Sputnik, что в тот день он вышел на улицу в одной майке и удивился зиме в конце весны.

"Все в мире говорят про глобальное потепление, у нас глобальное похолодание, по-моему. Хочется тепла, хочется весны… Погода сильно влияет на настроение. Допустим, в странах вроде Англии, Шотландии или даже в Питере люди часто страдают от депрессии, а психологи часто благодаря этому поднимаются. Хотелось бы уже теплого мая, хотелось бы в шортах уже походить, все таки 15 мая скоро. Обычно у нас во дворе каштан цветет в это время, а сейчас нет", — поделился молодой человек.

Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Брестчанину Кириллу Егорову хотелось бы уже гулять в шортах

В Гродно снег был в пять утра

Майский небольшой снегопад застал врасплох гродненцев, которые любят просыпаться на рассвете. В пять утра практически во всех районах Гродно лежал снег, который припорошил лужайки, машины, детские площадки и крыши домов.

Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Площадь Ленина в Гродно

Ближе к семи утра небо стало ясным, выглянуло солнце, и майский снег растаял. Правда, на некоторых машинах, припаркованных в тени, он еще лежал. Сейчас в городе, хоть и солнечная, но совсем не весенняя погода. На улице 5-6 градусов тепла, днем ожидается до плюс 10.

Правда, природа уже вовсю напоминает о приближающемся лете. Гродненские каштаны уже все зеленые, на клумбах растут тюльпаны, кое-где уже цветет черемуха.

Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
© Sputnik/ Виктория Соловьева
В Гродно скоро зацветет сирень

В Гомеле цветут каштаны

Погода в Гомеле разительно отличается от Минска — снега здесь нет и в помине, вовсю цветут каштаны, хотя для южной областной столицы это все равно холодно. Здесь сегодня сильный холодный ветер, утром было 6 градусов тепла, к обеду температура поднялась до 9 градусов.

Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
© Sputnik / Мария Амелина
Долгожданное цветение каштанов в Гомеле

В некоторых районах Гомеля уже отключили горячую воду, в отличие от Минска, где в связи с погодными условиями плановое отключение воды пока остановлено. В городском ЖКХ Sputnik подтвердили, что отключение будет производиться и дальше по графику.

Брестчане третий раз достали зимние сапоги, а Гродно и Гомель в цвету
© Sputnik / Мария Амелина
В Гомеле сильный ветер

Витебск под снегом

В Витебске также началось плановое отключение воды, хотя температура в областной столице сегодня не превышает 8 градусов тепла. Отключение горячей воды стало основной темой для обсуждения в соцсетях, и в этом витебчане завидуют Минску.

10 мая во второй половине дня в Витебске был град, город и окрестности укрыло снегом — снежный покров составил от двух до шести сантиметров.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Жители Минска и Минской области были обескуражены сегодня утром, когда выглянули в окно. А какая погода была в областных центрах республики?

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