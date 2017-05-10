11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший руководитель подразделения больницы реабилитации "Аксаковщина" частично признал вину по делу о взятках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Суде Минского района идет рассмотрение дела бывшего главного механика гаража республиканской клинической больницы медицинской реабилитации "Аксаковщина". Действия мужчины квалифицированы как получение взятки и повторное получение (ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет.

По версии обвинения, мужчина более пяти лет получал от подчиненных деньги за разрешение совмещать должности и, соответственно, иметь больший заработок. Кроме того, он получал взятки за решение вопроса о поощрении подчиненных премиями. Также обвиняемый за деньги способствовал трудоустройству новых работников.

Подсудимый признал лишь один эпизод из 24 вменяемых ему.

Бывший руководитель настаивает не том, что он не единственный человек в учреждении, который участвует в подборе кадров: информацией о вакансиях владел начальник планово-экономического отдела, а последнее слово всегда оставалось за главным врачом больницы. Также мужчина отметил, что предложение о выдаче премии он выносил вместе с механиком гаража, а окончательное решение принимала специальная комиссия.

В ходе допроса обвиняемый уверял, что никаких денег за премирование и трудоустройство по совмещению он не получал и не требовал, за исключением одного случая. Тогда денежное вознаграждение ему предложил сварщик гаража, чтобы получить по совмещению еще 0,75 ставки слесаря.-0-