Нацбанк разместил облигации на сумму 75 миллионов долларов





11 мая 2017 года был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка Беларуси, номинированных в иностранной валюте, со сроком обращения 365 дней.

Как сообщил Нацбанк, к аукциону были допущены заявки, содержащие 37 предложений от 16 участников со ставками от 5,2000% до 5,8997% годовых на общую сумму 204,52 млн долларов. Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 75 млн долларов, средневзвешенная ставка составила 5,3308% годовых, удовлетворено 14 предложений от 9 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 25.05.2017, определен в размере 75 млн долларов.