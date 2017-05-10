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Нацбанк разместил облигации на сумму 75 миллионов долларов

11.05.2017 16:09 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк разместил облигации на сумму 75 миллионов долларов

11 мая 2017 года был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка Беларуси, номинированных в иностранной валюте, со сроком обращения 365 дней.

Как сообщил Нацбанк, к аукциону были допущены заявки, содержащие 37 предложений от 16 участников со ставками от 5,2000% до 5,8997% годовых на общую сумму 204,52 млн долларов. Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 75 млн долларов, средневзвешенная ставка составила 5,3308% годовых, удовлетворено 14 предложений от 9 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 25.05.2017, определен в размере 75 млн долларов.

 
 
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11 мая 2017 года был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка Беларуси, номинированных в иностранной...

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