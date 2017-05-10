Дэйв Льюис: стыдно перед федерацией и страной

Главный тренер белорусской команды признался, что чувствует себя виноватым перед федерацией, игроками и страной после поражения в матче со швейцарцами 10 мая.

Он отметил, что для него 10 мая было самым трудным днем за последние два чемпионата, а ожидания от команды отстояли от реальности дальше всего.

«Не предполагали подобного, надеялись, что удастся создать много больше голевых моментов, что ключевые игроки наконец проявят себя. В итоге же некоторые молодые смотрелись лучше. Допускаю, что, помимо всего прочего, календарь чемпионата в этом случае сыграл не за, а против нас. Игроки вышли на лед просто с нулевой уверенностью. Даже игроки топ-уровня не могли ни бросить, ни отдать. Ни в равных составах, ни даже в большинстве...», – приводит слова Льюиса pressball.by .

Напомним, белорусские хоккеисты 10 мая в четвертый раз проиграли на ЧМ – команде Швейцарии со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Ранее команда Дэйва Льюиса потерпела три поражения: 2:3 (с финнами), 1:6 (с чехами) и 0:6 (с канадцами). Впереди ее ждут еще игры со сборной Франции (12 мая), Словении (13 мая) и Норвегии (16 мая). На сегодняшний момент у сборной Беларуси нет очков, и она находится на последнем месте в группе.

Фото IIHF