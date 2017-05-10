Серийного угонщика задержали в Молодечно

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серийного 18-летнего угонщика задержали в Молодечно. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Свой первый угон парень совершил этой зимой в Молодечно, когда хотел уехать домой из увеселительного заведения. "Ночью и ранним утром в деревню Красное, где живет молодой человек, транспорт не ходит, - сказал начальник уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрей Мелюк. - Денег на такси не осталось, поэтому было решено воспользоваться чужим авто. Злоумышленник нашел ВАЗ-21063, двигатель запустил с помощью подручных средств. Правда, далеко уехать не удалось из-за технической неисправности".

Эксперты на месте происшествия изъяли связку ключей, следы пальцев рук и обуви, а также запаховые и биологические следы. Это помогло установить причастность угонщика к преступлению.

Аналогичная ситуация повторилась через две недели. Тогда был угнан "Рено Трафик", на котором парень попал в ДТП.

В апреле лицеист угнал незапертый автомобиль в деревне Мясота. Владелец "Фиата" оставил ключ в замке зажигания. Однако угон стал непростым для 18-летнего юноши. Хозяин иномарки вместе с соседом устроили погоню. "В итоге подозреваемый скрылся, бросив машину в лесу. Но его внешность запомнил потерпевший. По приметам мы установили личность преступника и задержали его", - отметил Андрей Мелюк.

Оказалось, что в то же утро парень пытался угнать "Форд" знакомого. Запустить двигатель не получилось, поэтому машина осталась на месте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам ст.214 (угон транспортного средства или маломерного водного судна) УК Беларуси. С учетом прошлой судимости (за кражу) ему грозит до 6 лет лишения свободы.-0-