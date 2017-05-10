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На 1 мая в Беларуси было почти 40 тысяч официальных безработных

11.05.2017 17:16 — Разное | Tut.by  
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На 1 мая в Беларуси было 39,8 тысячи официальных безработных, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. За апрель их число уменьшилось на 3,6 тысячи человек. До этого количество нетрудоустроенных белорусов увеличивалось на протяжении трех месяцев.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая составил 0,9% к численности экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем на 1 апреля. Для сравнения: на 1 мая прошлого года этот показатель держался на уровне 1,2%.

На 1 мая в центрах занятости значилось 47,8 тысячи вакансий. Это на 3,5 тысячи больше, чем на начало апреля. По рабочим специальностям было 53% от общего числа предложений нанимателей.

Коэффициент напряженности на рынке труда снизился до 0,8 безработных на одну вакансию, уточнили в Минтруда. «При этом численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий в Гомельской области (коэффициент напряженности составил 0,9 безработных на вакансию), в Минской и Могилевской областях (0,8 безработных на вакансию), в Гродненской области (0,7 безработных на вакансию) и Минске (0,5 безработных на вакансию)», — уточнили в Минтруда.

На новое место жительства и работы с начала года переехали 47 семьи безработных.

В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости в январе-апреле приняли участие 23,2 тысячи человек.

Напомним, в марте Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Позже президент заявил, что белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. «Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу», — пояснил Александр Лукашенко.

1 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что за апрель в Беларуси трудоустроили больше 85 тысяч человек. «Мы дошли до каждого человека, — подчеркнула она. — Кто хотел, тот, конечно, был трудоустроен».

Позднее в Минтруда пояснили, что 85 тысяч трудоустроенных в апреле — это не только официальные безработные, но и те, кто не зарегистрирован в центрах занятости.

— Когда министр говорила о 85 тысячах, то имела в виду и тех, кто обращался в службы занятости, и тех, кто приходил в комиссии при местных исполкомах. Этим 85 тысячам была предложена и постоянная, и временная работа. Там, где не было возможности найти постоянную работу, комиссия по трудоустройству предлагала оплачиваемые общественные работы и трудоустройство на временные рабочие места, — уточнил Олег Токун.

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Теги: Минск
 
 
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