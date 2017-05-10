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На 1 мая в Беларуси было почти 40 тысяч официальных безработных
На 1 мая в Беларуси было 39,8 тысячи официальных безработных, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. За апрель их число уменьшилось на 3,6 тысячи человек. До этого количество нетрудоустроенных белорусов
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая составил 0,9% к численности экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем на 1 апреля. Для сравнения: на 1 мая прошлого года этот показатель держался на уровне 1,2%.
На 1 мая в центрах занятости значилось 47,8 тысячи вакансий. Это на 3,5 тысячи больше, чем на начало апреля. По рабочим специальностям было 53% от общего числа предложений нанимателей.
Коэффициент напряженности на рынке труда снизился до 0,8 безработных на одну вакансию, уточнили в Минтруда. «При этом численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий в Гомельской области (коэффициент напряженности составил 0,9 безработных на вакансию), в Минской и Могилевской областях (0,8 безработных на вакансию), в Гродненской области (0,7 безработных на вакансию) и Минске (0,5 безработных на вакансию)», — уточнили в Минтруда.
На новое место жительства и работы с начала года переехали 47 семьи безработных.
В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости в январе-апреле приняли участие 23,2 тысячи человек.
Напомним, в марте Александр Лукашенко
1 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
Позднее в Минтруда
— Когда министр говорила о 85 тысячах, то имела в виду и тех, кто обращался в службы занятости, и тех, кто приходил в комиссии при местных исполкомах. Этим 85 тысячам была предложена и постоянная, и временная работа. Там, где не было возможности найти постоянную работу, комиссия по трудоустройству предлагала оплачиваемые общественные работы и трудоустройство на временные рабочие места, — уточнил Олег Токун.
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За апрель число безработных уменьшилось на 3,6 тысячи человек. До этого количество нетрудоустроенных белорусов увеличивалось на протяжении трех месяцев.
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