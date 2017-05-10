Вечером 9 мая блогер Андрей Крамарь хотел полюбоваться праздничным салютом в ресторане с панорамным видом на 28 этаже. Молодого человека не пустили в заведение из-за того, что он был в кроссовках. Ситуация, казалось бы, для минского общепита не новая. Но удивило парня другое: в заведении отдыхали гости в похожей обуви.

Андрей Крамарь, блогер

Андрей рассказывает, что несколько раз уже бывал в theView.

— Во вторник мы с товарищами хотели выпить, покушать и посмотреть салют. Прямо перед нами в компании мужчины-иностранца в заведение пустили девушку в золотистых кроссовках. В зале также были гости в кроссовках.

Андрей говорит, что никто из их компании не был пьян, в целом одеты они были прилично. Запрет на вход в заведение администратор (как выяснилось позже — директор ресторана) объяснила фразой «вы в кроссовках».

— На мне были дорогие черные кроссовки. Правда, потом внимание пытались перевести на штаны. Мы с братом обошли сотни заведений, но почему-то до сих пор не все понимают, что нужно идти по европейскому пути: если человек пришел отдохнуть, оставить деньги в заведении, есть свободные места, то почему должны быть причины его не пускать? Особенно непонятно, почему у заведения двоякая позиция и они дискриминируют посетителей: одних в кроссовках пускают, других — нет.

При этом на сайте ресторана указано, что вход в одежде или обуви, предназначенной для занятий спортом, а также неопрятной, рваной или грязной воспрещен. Молодой человек все же оставил запись в книге отзывов и предложений. Минчанин также недоумевает, почему его стали фотографировать на телефон.



Фото: nrg.by

— Нам ответили: «Вы же имеете право снимать видео» (Андрей делал видеозапись для социальной сети. — Прим. AFISHA.TUT.BY). Мне кажется, со стороны администрации заведения это непрофессионально.

Юрист адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Надежда Хаданович комментирует ситуацию так:

— Объекты общественного питания по уровню и условиям обслуживания, комфортности, номенклатуре и качеству предоставляемых услуг подразделяются на классы (люкс, высший и первый) либо не имеют класса. Владельцы заведений вправе самостоятельно определять условия организации и осуществления общественного питания, включая такие дополнительные условия, как требования к дресс-коду посетителей в качестве одного из условий обслуживания. Вместе с тем такие требования должны быть четко доведены до сведения потребителей и быть едиными для всех лиц, намеревающихся посетить то или иное заведение. В противном случае такие условия можно рассматривать как дискриминационные в отношении отдельных категорий потребителей.

В cамом ресторане и в отделе маркетинга ООО «Белновотекс групп» от комментариев отказались, лишь отметив, что на запись в книге отзывов и предложений будет выслан письменный ответ.