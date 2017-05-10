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За апрель цены в Беларуси выросли на 0,7 процентов

11.05.2017 17:25 — Разное | Ежедневник  
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За апрель цены в Беларуси выросли на 0,7 процентов

За апрель цены на продовольственные, непродовольственные товары и услуги выросли в Беларуси на 0,7%, с начала года инфляция достигла уже 2,4%.

Как сообщил Национальный статистический комитет, индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2017 года по сравнению с мартом 2017 года составил 100,7%, с декабрем 2016 года – 102,4%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2017 года по сравнению с мартом 2017 года составил 100,1%, с декабрем 2016 года – 101%.

Наибольший рост цен показали услуги, которые с начала года выросли на 4,1%, а в апреле - на 1%.

Наименьший рост цен показали непродовольственные товары. За четыре месяца на них выросли на 1,4%, а за месяц - на 0.2%.

 
 
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За апрель цены на продовольственные, непродовольственные товары и услуги выросли в Беларуси на 0,7%, с начала года инфляция достигла уже 2,4%.

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