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Кобяков призвал "Гомсельмаш" и "Ростсельмаш" перестать соперничать и начать сотрудничать

11.05.2017 16:58 — Разное | Ежедневник  
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Кобяков призвал "Гомсельмаш" и "Ростсельмаш" перестать соперничать и начать сотрудничать

"Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соперничества к сотрудничеству, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым.

"Думаю, что нам нужно все-таки окончательно договориться и прекратить в некоторых элементах нездоровое соревнование между "Гомсельмашем" и "Ростсельмашем". Мы в состоянии сесть за общий стол переговоров, договориться, кто что делает, у кого что лучше всего получается, дополнять друг друга, где-то, может быть, и конкурировать разумно, потому что должен выигрывать потребитель продукции. Но в общем мы должны перейти к тренду сотрудничества, а не чрезвычайно соревновательного мотива во взаимоотношениях", – отметил Андрей Кобяков.

Он подчеркнул, что Ростовская область является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси. "В прошлом году взаимный товарооборот составил 340 млн долларов, причем он более-менее сбалансирован, торговля носит взаимный характер. Правда, он пока не достиг уровня 2012-2013 годов - 420 млн долларов. Но нам и 500 млн долларов по плечу. Думаю, мы должны ставить перед собой более амбициозную задачу", - подчеркнул руководитель правительства.

Андрей Кобяков рассказал, что Беларусь готова поставить в Ростовскую область автомобильный транспорт, в том числе на газомоторном топливе. "У нас есть хороший опыт Минского автомобильного завода, мы поставляли продукцию и в олимпийский Сочи, и в Калининград, и в Казань, и в Питер. Думаю, если вы возьмете наше предложение в проработку и мы с вами договоримся по поставкам, будете удовлетворены качеством нашей техники", - заверил премьер-министр.

 
 
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"Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соперничества к сотрудничеству, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Ростовской...

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