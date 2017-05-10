Первые четвертьфинальные матчи плей-офф ЧБ по мини-футболу пройдут в субботу, 13 мая

В субботу, 13 мая, состоятся первые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу.

Два поединка состоятся в Минске («Столица» — «Борисов-900», МАПИД — «Дорожник»), еще по одному пройдут в Лиде («Лидсельмаш» — «Витэн») и Гомеле (ВРЗ — БЧ).

«Столица» — «Борисов-900»

Первой преградой «Столицы» на пути к желанному чемпионству стал «Борисов-900». Борисовчане в последнем туре неожиданно упустили седьмое место (сыграли в Минске ничейную игру с «Динамо-БНТУ»), поэтому в четвертьфинале плей-офф вышли именно на «айтишников».

Несмотря на разницу между итоговым положением команд в «регулярном» чемпионате (первое место у минчан и восьмое у борисовчан), «Столица» не выглядит явным фаворитом. Да, быть может, проход «столичников» внутри самой команды воспринимается как должное, однако легкой жизни при этом точно никто не ждет. Это подтверждают и факты: в этом сезоне оба матча «Столицы» и «Борисова-900» получились упорными и напряженными (в Борисове хозяева, уступая 0:3, едва не сделали камбэк — 3:2, а в Минске «Столица» в сложной игре едва справилась с достойным сопротивлением гостей, в котором солировал Евгений Рогачев).

Напоследок стоит сказать, что четыре года назад «Столица» начинала свой путь к чемпионству, находясь почти в таком же положении, как сейчас Борисов. Чем все закончилось, помнят все, поэтому, если минский гранд всерьез рассчитывает на титул в этом сезоне, ему нужно срочно забыть о десятках мячей в ворота «Гранита» и ЦКК, подготовившись к упорной, вязкой борьбе, в которой на первый план выйдет профессиональное отношение к мелочам, а не красивый итоговый счет на табло.

МАПИД — «Дорожник»

МАПИД начинал этот чемпионат в роли одного из главных претендентов на титул (наряду со «Столицей» и «Лидсельмашем»). «Домостроители» здорово стартовали в первом круге, оставив за спиной большинство крепких команд (Лида, «Столица», «Витэн, БЧ). Однако ближе к зимнему перерыву результаты пошли на спад, что мгновенно отразилось на положении в турнирной таблице: после 15-го тура МАПИД опустился на шестую позицию.

Пауза пошла на пользу, и во втором круге минчане сумели поправить положение, добившись итоговой четвертой строки и теоретического преимущества домашней площадки. Теоретическим это преимущество можно назвать потому, что соперник МАПИДа, «Дорожник», проводит свои матчи на той же арене, что и «домостроители», следовательно, гостями «дорожники» будут считаться лишь номинально.

Это обстоятельство в грядущем противостоянии идет на руку и тем, и другим: оно не только уравнивает окончательные шансы соперников на успех, но и избавляет их от лишних утомительных переездов в условную Лиду или Оршу.

ВРЗ — БЧ

«Вагоноремонтники» и «железнодорожники» составили еще одну пару, которая будет готовиться к противостоянию в домашней обстановке (обе команды из Гомеля). В этом дуэте, как никаком другом, возможны сюрпризы.

БЧ, конечно, провалил «гладкий» чемпионат, однако тем сильней будет у него мотивация «выстрелить» в плей-офф. Наряду с тем, что у ВРЗ довольно остро стоит кадровый вопрос (еще недавно сразу пять игроков основного состава не принимали участия в матче против «Столицы), это желание может сыграть ключевую роль в противостоянии.

Тем не менее, проход дальше именно ВРЗ видится более реальным и закономерным. После зимней травмы Евгения Клочко команда сумела избежать серьезного спада (пара неудач не в счет) и теперь намерена, наконец, взять свои первые золотые медали.

«Лидсельмаш» — «Витэн»

Гранды последних лет («Витэн» — чемпионство сезона-2012/13, «Лидсельмаш» — 2014/15 и 2015/16) составят еще одну пару четвертьфиналистов плей-офф.

Шансы у соперников примерно равные. «Витэн» после ухода ведущих игроков и опытного тренерского штаба только начинает обретать себя, это обусловило и шестое место «энергетиков» в «гладком» чемпионате. «Лидсельмаш» в новом сезоне также выступил хуже, чем ожидал. Третье место пусть и является выполненной задачей-минимум, однако все же не удовлетворяет запросам лидской команды.

И если вылет для клуба из Орши не станет большой бедой (издержки перестройки, новый тренер и т.д.), то вот для «Лидсельмаша» окончание борьбы на столь раннем этапе чемпионата будет сродни катастрофе.

Плей-офф. Четвертьфиналы (первые матчи)

13 мая

14.00. МАПИД (Минск) — «Дорожник» (Минск)

15.00. ВРЗ (Гомель) — БЧ (Гомель)

15.30. «Столица» (Минск) — «Борисов-900» (Борисов)

17.00. «Лидсельмаш» (Лида) — «Витэн» (Орша).