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Азербайджан, Турция и Грузия готовятся подписать меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве

11.05.2017 17:34 — Разное | БелТА  
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Азербайджан, Турция и Грузия готовятся подписать меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии планируют подписать меморандум о сотрудничестве в трехстороннем формате. Данный вопрос обсуждался на встрече министра обороны Грузии Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ышиком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF), сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Грузии. Об этом информирует агентство Trend.

Леван Изория заявил после встречи, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана. "Мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества", - сказал министр.-0-

 
 
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Леван Изория заявил после встречи, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана.

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