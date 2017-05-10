Азербайджан, Турция и Грузия готовятся подписать меморандум о трехстороннем военном сотрудничестве

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии планируют подписать меморандум о сотрудничестве в трехстороннем формате. Данный вопрос обсуждался на встрече министра обороны Грузии Левана Изория с его турецким коллегой Фикри Ышиком на проходящей в Стамбуле международной выставке оборонной промышленности (IDEF), сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Грузии. Об этом информирует агентство Trend .

Леван Изория заявил после встречи, что через 10 дней в Батуми состоится встреча министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана. "Мы обсудим формат трехстороннего сотрудничества. Будет подписан меморандум, направленный на повышение качества нашего военного сотрудничества", - сказал министр.-0-