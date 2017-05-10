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Еврокомиссия поверила в российскую экономику

11.05.2017 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Еврокомиссия поверила в российскую экономику

ruelect.com

Российская экономика вырастет на 1,2% по итогам текущего года вместо прогнозировавшегося ранее роста на 0,8%.

«Экономика будет расти за счет стабилизации цен на нефть. Однако фискальная консолидация и структурные барьеры, вероятно, ограничат масштабы подъема»,— говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

Более того, российский бизнес почувствует себя еще увереннее, в то время как замедление темпов роста потребительских цен позволит несколько ослабить денежно-кредитную политику. Инфляция в России в этом году, по прогнозу ЕК, составит 4,4%, в 2018 году — 4%. Что касается ожидаемого уровня безработицы в России, то за указанный период он составит в среднем 5,6%, пишет «Коммерсант» с ссылкой на доклад.

Прогнозируя ситуацию в мировой экономике, ЕК ожидает ускорения ее роста в 2018 году до 3,6%, говорится в весеннем прогнозе ЕК.

«Несмотря на относительно устойчивый рост мировой экономики, сильный оптимизм, царивший на финансовых рынках ослабевает с начала марта»,— отмечается в прогнозе. При этом объем мировой торговли, как ожидается, увеличится благодаря росту цен на сырьевые товары и ускорению экономического роста у стран с развитой экономикой.

 
 
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Российская экономика вырастет на 1,2% по итогам текущего года вместо прогнозировавшегося ранее роста на 0,8%.

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