Две недели назад на столичные дороги выехали первые отечественные электробусы. Необычный транспорт окружающие пока могут лишь проводить взглядом: новая техника не перевозит пассажиров — машины работают в тестовом режиме и проходят обкатку. AUTO.TUT.BY прокатился на электробусе и узнал, чем он отличается от обычного автобуса или троллейбуса, когда на нем поедут первые пассажиры и есть ли риск получить от него удар током.

«Хоть бы вандалы не порезали»

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О том, что на улицах Минска появятся электробусы отечественного производства — машины завода «Белкоммунмаш» — мы писали больше года назад. Для нового транспорта наладили производство суперконденсаторов (накопители электрической энергии. — Прим. AUTO.TUT.BY) — этим занялось китайское ООО «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие», расположенное на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

По планам, два электробуса повышенной пассажировместимости должны были появиться на центральных маршрутах столицы еще в декабре 2016 года, а в первом квартале 2017-го для города собирались поставить еще 18 единиц такой техники.

В конце прошлого года столичные власти предложили людям путем голосования решить, каким будет цвет кузова электробусов — минчане выбрали желтый.

Но с реализацией планов производитель задержался на четыре месяца — первые электробусы «Белкоммунмаш» передал в столичный троллейбусный парк № 2 в конце апреля текущего года.

— К нам пришли четыре электробуса модели Е433 Vitovt Max Electro — два белых и два желтых. Все следующие будут желтого цвета — как и хотели минчане. В ближайшее время мы ждем еще шестнадцать электробусов, — рассказал заместитель директора троллейбусного парка № 2 Денис Чимбур, который провел для AUTO.TUT.BY небольшую экскурсию во время тестовой поездки.

За рулем нашего электробуса — водитель Алексей Русаков, он в числе первых сел за руль новинки. Говорит, было легкое волнение из-за того, что машина новая, экспериментальная. Но в процессе эксплуатации он быстро определил, что управлять электробусом проще, чем троллейбусом.

— Электробус не привязан к проводам — это большой плюс, ведь я легко могу объехать любое препятствие на дороге, например припаркованный в первой полосе транспорт, который обычно мешает троллейбусам и из-за которого бывают задержки в пути, — рассказал по пути следования водитель. — Но я, по старой привычке, когда еду, то посматриваю вверх — на контактную сеть. А потом вспоминаю, что это ж электробус, за проводами следить не надо!





В новом для столицы транспорте Алексей чувствует себя немножко «звездой».

— Еду, а люди останавливаются, смотрят, заглядывают в кабину, руками машут, улыбаются. Многие прямо из машин фотографируют и снимают на видео. Приятно, конечно.

Алексей отметил, что ему как водителю в кабине электробуса комфортно: она большая, есть кондиционер, установлены рольшторы на окнах, несколько карманов для личных вещей и гнездо для бутылки с водой. Над лобовым стеклом висит монитор, на который выводится изображение с камер, установленных в салоне и на крыше — возле пантографа. А вот чего не хватает — так это камер наружного наблюдения и заднего хода.

— Эти камеры нужны для безопасности. Поэтому скорее всего их придется установить, но уже за свой счет, — отметил заместитель директора.

И если про удобства для водителя мы узнали со слов профессионала, то комфортность для пассажира оценили сами. Салон электробуса рассчитан на 150 мест для пассажиров, мест для сидения — 38, одно — для пассажира с ограниченными возможностями. Для сравнения, в обычном троллейбусе с «гармошкой» 170 мест, 37 из которых — сидячие.





Салон электробуса похож на салон троллейбуса, только дизайн обновленный. Во время движения слышен характерный троллейбусный гул, но он значительно тише. Как и в любом современном общественном транспорте, ступенек возле дверей в электробусе нет, вторая дверь в салоне оборудована трапом-пандусом — для пассажиров с ограниченными возможностями.

— Посмотрите, какой красивый салон: просторный, много света, удобные сиденья с мягкими сидушками и спинками приятного зеленого цвета, — проводит экскурсию по электробусу Денис Чимбур. — В таком едешь и даже настроение поднимается.

​В верхней части окон есть узкие форточки, такого же размера, как и в обычном троллейбусе. В крыше установили небольшие люки для обдува, а в стенках — система принудительной вентиляции. От жары эти меры не спасут, но приток воздуха будет больше, чем в троллейбусе.





А вот зимой в электробусе холодно быть точно не должно — здесь установлена система обогрева Webasto. Для этого в электробусе установлено два бака для солярки по 15 литров каждый. Производитель заверяет, что этого количества хватит на сутки беспрерывной работы новой машины.

В передней части салона есть апгрейд, который оценят многие пассажиры — две розетки 220 вольт и две USB. Теперь есть возможность в пути подзарядить мобильник или подключить какой-то другой гаджет.

Розетки на 220 вольт сверху не закрыты крышечками, но внутри есть шторки, предотвращающие попадание сторонних предметов. Розетки управляются из кабины, и в парке пока не решили — будут они включены постоянно или будут активироваться по просьбе конкретного пассажира.





— Думаю, пассажирам понравится новый транспорт. Но за эти машины мы очень волнуемся и жалеем их — к сожалению, случаи вандализма сейчас нередки. Люди царапают сиденья, стекла, пишут маркерами, жгут зажигалками элементы салона. Удалить последствия от вредителей иногда просто невозможно. Надеемся, что наблюдение через видеокамеры не позволит вандалам распускать руки и электробус и через год эксплуатации будет такой же красивый, как сейчас.

Стоимость проезда в электробусе будет такой же, как и в обычном транспорте





О стоимости электробуса и о том, сколько электроэнергии он потребляет и во сколько обходится один рейс, в троллейбусном парке № 2 и ГП «Минсктранс» не говорят: все эти цифры, по словам перевозчика, будут уточняться в процессе эксплуатации. Известно лишь, что машины приобретались в лизинг.

— Электробусы дороже обычных троллейбусов. Стоимость электробусов для Минска — низкая, больше такой цены никому не будет, — сказали на предприятии «Белкоммунмаш».

Цена электробуса зависит от того, какая «батарейка» в нем стоит — чем большее расстояние может пройти электробус, тем выше цена. Суперконденсатор, который стоит в столичных электробусах, составляет 25−30% его стоимости.

А вот опасения минчан, что якобы стоимость талончика будет дороже, специалисты не подтвердили — стоимость проезда в электробусе будет такой же, как и в любом другом виде транспорта.





Водительский «пул» под электробусы пришлось готовить — не у всех «троллейбусников» была открыта категория «Д», необходимая для управления новым транспортом. Несколько водителей с открытой категорией «Д» в парке работали, самым опытным из них и доверили испытывать новые электробусы.

Во время тестовой эксплуатации, в новых электробусах накатывают километры руководители, специалисты, водители и техсостав головного ГП «Минсктранс» и троллейбусного парка.

— Каждый сотрудник следит за тем, как едет электробус, если находит недостатки, то отмечает их, мы передаем эти сведения на завод — для устранения. Водитель ездит на электробусе целую смену, а потом также пишет отчет — отмечает, что понравилось, что нет. Но пока каких-то серьезных и острых замечаний по поводу электробуса мы не нашли.

Заряжается быстрее, чем мобильный

Все выпущенные в последующем электробусы будут базироваться в троллейбусном парке № 2. Для этого здесь создали необходимую инфраструктуру — установили зарядную станцию, подготовили ремзону, а техспециалисты и водители проходят подготовку.

— Обслуживание электробусов и троллейбусов аналогичное, так что проблем с этим не будет. По сути, электробусы — это те же троллейбусы, только ток получают не через подвесную контактную сеть, а через суперконденсатор, который накапливает заряд через пантограф (токоприемник с подъемным механизмом. — Прим. AUTO.TUT.BY) на станции.

В Минске для электробусов установили три зарядные станции — в троллейбусном парке на улице Ванеева, ДС «Серова» и на конечной остановке на улице Долгобродской.

— Полная зарядка электробуса длится от 5 до 8 минут, сила тока при этом — 500 ампер. Электробус подъезжает к станции, поднимает пантограф — и суперконденсатор начинает заряжаться.





Денис Чимбур заверяет — поездка на электробусе и его зарядка полностью безопасны для окружающих.

— В электробусе несколько степеней защиты, никого током не ударит. Безопасен для окружающих и процесс зарядки, он не требует создания каких-то особых условий, не надо отходить на определенное расстояние в этот момент. Человек спокойно может находиться рядом.



Так выглядит «батарейка» нового электробуса

На полной зарядке электробус может проехать 20 км, с увеличением нагрузки (количества перевозимых пассажиров) расстояние уменьшается. На предприятии отмечают, что такого запаса хода вполне хватит для движения по назначенному маршруту в одну сторону, а на конечной станции электробус подзарядится. За уровнем зарядки будет следить водитель — в кабине установлен специальный прибор.

— Электробусы мы сначала пустим по маршруту 59 троллейбуса: ДС «Серова» — улица Долгобродская, а потом по 43-му маршруту ДС «Серова» — ДС «Дружная». Постепенно заменим все троллейбусы электробусами.

В парке надеются, что новый транспорт не подведет, это же утверждают производители: «Белкоммунмаш» будет обслуживать электробусы по гарантии 2 года, а китайская фирма заверяет, что свойства суперконденсатора будут сохраняться в течение 10 лет.





Ожидается, что первый рейс с пассажирами электробус сделает уже через неделю.