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ГАИ забрала авто на штрафстоянку у пьяного водителя. Тот вернулся за ним с запасными ключами и снова пьяный

11.05.2017 17:32 — Разное | Tut.by  
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В Минске водитель за один день дважды попался пьяным в поле зрения госавтоинспекторов. Первый раз, когда совершил ДТП во дворе дома — столкнулся с припаркованной машиной — и его автомобиль поместили на штрафстоянку. Второй раз водитель пришел на штрафстоянку и попытался забрать свою же машину. Он снова был сильно пьян.

Сообщение о ДТП во дворе дома на улице Скрипникова поступило в ГАИ Фрунзенского района около 11.00. Очевидцы сообщили, что водитель на Volkswagen Passat столкнулся со стоящей Honda. Прохожие задержали водителя — тот был нетрезв — и передали его прибывшему на место экипажу ГАИ Фрунзенского района. Volkswagen у пьяного водителя изъяли и доставили на штрафстоянку. В крови у него обнаружили 2,52 промилле алкоголя.

Спустя три часа охранник штрафстоянки позвонил в ГАИ и сообщил, что владелец одной из машин пришел на штрафстоянку, сел в машину и попытался уехать.

 — Охранник задержал мужчину, а прибывший на место экипаж выяснил, что это тот самый водитель, которого уже задерживали утром — он взял дома запасные ключи и решил забрать автомобиль со штрафстоянки. В крови у него обнаружили 2,36 промилле алкоголя. На месте водитель пояснил, что поссорился с женой и решил выпить, — сообщила старший инспектор ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.

За это правонарушение водителю грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин, согласно ст. 18.16 КоАП (Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии). К тому же водителю грозит штраф за ДТП. По этому факту проводится разбирательство.

Напомним, водителю, который попался за рулем нетрезвым дважды в течение года, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы и конфискации автомобиля.

 
Теги: Минск
 
 
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