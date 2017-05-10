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В Минском районе опрокинулся МАЗ, груженый песком

11.05.2017 17:25 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 11 мая, около 11.30, в деревне Новоселье. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.


Фото: ГАИ Минского района

— 30-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал по улице Центральной. Возле дома № 2А при повороте налево он не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок, — сказали в ГАИ.

Водитель грузовика оказался заблокирован в кабине. При помощи специнструмента его доставали спасатели. По информации Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель не пострадал.


Фото: ГАИ Минского района

Фото: ГАИ Минского района
 
 
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Авария произошла 11 мая, около 11.30, в деревне Новоселье.

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