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В Минском районе опрокинулся МАЗ, груженый песком
Авария произошла 11 мая, около 11.30, в деревне Новоселье. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
— 30-летний водитель грузового автомобиля МАЗ ехал по улице Центральной. Возле дома № 2А при повороте налево он не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок, — сказали в ГАИ.
Водитель грузовика оказался заблокирован в кабине. При помощи специнструмента его
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Авария произошла 11 мая, около 11.30, в деревне Новоселье.
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