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Витебские таможенники задержали контрабанду лосося почти на Br180 тыс.

11.05.2017 18:09 — Разное | БелТА  
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Витебские таможенники задержали контрабанду лосося почти на Br180 тыс.
Фото Витебской таможни

11 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Три попытки незаконного перемещения брюшек лосося без ветеринарных сертификатов пресекли витебские таможенники, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

С начала 2017 года сотрудниками Витебской таможни пресечено три попытки незаконного перемещения в адрес одного и того же субъекта хозяйствования крупных партий брюшек лосося общим весом 60 т. При проверке сведений, указанных в представленных к оформлению документах, выяснилось, что информация об отправителе была заведомо ложная. Кроме того, ветеринарные сертификаты на товары, якобы выданные во Франции, оказались поддельными.

Брюшки лосося ограничены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, то есть их ввоз допускается только при наличии ветеринарного сертификата, выданного страной-производителем. Этот документ подтверждает безопасность продукта, а также право владельца хранить, перевозить и реализовывать товар.

В связи с незаконным ввозом на территорию ЕАЭС в крупном размере товаров, ограниченных к перемещению, по данным фактам Витебской таможней возбуждены уголовные дела в соответствии с ч.1 ст.228 УК Беларуси.

Мясо лосося общей стоимостью более Br178 тыс. изъято.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Брюшки лосося ограничены к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза, то есть их ввоз допускается только при наличии ветеринарного...

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