Двукратный олимпийский чемпион: Путин - воистину великий президент! Самый спортивный президент

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восторженно отозвался об участии в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи против команды «Легенды хоккея», за которую выступал президент России Владимир Путин, ставший самым результативным игроком поединка.



Фото: instagram.com/plushenkoofficial

— Мы сегодня проиграли в гала-матче (НХЛ)! «Легенды хоккея» против сборной НХЛ. Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно 6 шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира, — написал Плющенко на своей странице в Instagram .

Видео: Россия 24

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Вместе с Путиным за команду «Легенды хоккея» играли министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Павел Буре. Ворота защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Соперниками Путина были владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, совладелец и член совета директоров СМП-Банка Борис Ротенберг, знаменитый саксофонист Игорь Бутман, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.