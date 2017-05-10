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Страны СНГ создадут общую базу данных о террористах и экстремистах

11.05.2017 18:39 — Разное | БДГ  
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Государства СНГ до конца года решили создать единую базу данных, в которую войдут имена тех, кто был осужден за терроризм и экстремизм.

Об этом сообщил журналистам замдиректора ФСИН РФ Валерия Максименко на заседании руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ в Минске.

Он уточнил, что, кроме осужденных за подобные преступления, в базу войдут и те, кто находится в розыске. После освобождения осужденные будут отслеживаться в случае пересечения границ стран СГН с помощью данной базы.

Целью создания базы является усиление безопасности граждан и предупреждение новых преступлений.

По словам начальника департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Сергея Дорошко, база будет разрабатываться совместно с Антитеррористическим центром стран СНГ. По словам Дорошко, пенитенциарные службы стран СНГ будут «более эффективно решать вопросы привлечения лиц к уголовной ответственности».

 
Теги: Минск
 
 
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Государства СНГ до конца года решили создать единую базу данных, в которую войдут имена тех, кто был осужден за терроризм и экстремизм.

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