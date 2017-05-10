Страны СНГ создадут общую базу данных о террористах и экстремистах

Государства СНГ до конца года решили создать единую базу данных, в которую войдут имена тех, кто был осужден за терроризм и экстремизм.

Об этом сообщил журналистам замдиректора ФСИН РФ Валерия Максименко на заседании руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ в Минске.

Он уточнил, что, кроме осужденных за подобные преступления, в базу войдут и те, кто находится в розыске. После освобождения осужденные будут отслеживаться в случае пересечения границ стран СГН с помощью данной базы.

Целью создания базы является усиление безопасности граждан и предупреждение новых преступлений.

По словам начальника департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Сергея Дорошко, база будет разрабатываться совместно с Антитеррористическим центром стран СНГ. По словам Дорошко, пенитенциарные службы стран СНГ будут «более эффективно решать вопросы привлечения лиц к уголовной ответственности».