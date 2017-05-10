Климатолог о погоде в Беларуси: майский снегопад — это не аномалия /

Не следует думать, что нынешний год представляет собой некую аномалию в плане погоды, экстремальным холодам и майским снегопадам в белорусских городах можно найти объяснение, рассказал на радио Sputnik Беларусь академик Владимир Логинов.

"Наша память склонна быстро забывать. Если мы возьмем последние 30 лет, то в 1980 году температура в мае в Минске была ничуть не выше, чем сейчас. Среднесуточная температура в начале мая тогда была около 2-3 градусов и через 10 дней была чуть выше где-то на полградуса. Это то, что имеет место и сейчас", — рассказал Логинов.

Аналогичными годами в плане погоды, по словам собеседника, были 1941 и 1965 годы. Но были и периоды, когда температура в Минске намного превышала средний показатель. Например, в 1997 году в мае в Минске было около +17 градусов, в то время как средний показатель майской температуры для белорусской столицы составляет порядка +13 градусов, уточнил Логинов.



© Sputnik / Сергей Лескеть Рябов: погода скоро исправится

Собеседник Sputnik также рассказал, как тепловые выбросы в атмосферу в крупных городах оказывают влияние на климат, и от чего зависит разница температур в городской и сельской местности.

"В больших городах, таких как Москва, средняя годовая температура может быть на пару градусов выше, а в крупных городах Беларуси — на 0,3 градуса выше, чем в сельской местности. Ясно, что здесь нужно учитывать широту и долготу, а также места, в которых расположена сама метеорологическая станция", — сказал специалист.

В то же время, сейчас порой имеют место и такие явления, как грозы и ливни в декабре, но, по словам академика, не стоит заблуждаться в том, что такие погодные сбои не возникали в предыдущие периоды.

"Если брать далекую историю, то было абсолютно все. Это то же, что и с климатом сейчас происходит. Глобальное потепление действительно есть. Среднегодовая температура в Беларуси увеличилась примерно на 1,3 градуса", — отметил климатолог.

Полную версию беседы со специалистом в области климатологии, академиком Владимиром Логиновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.