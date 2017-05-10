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Лукашенко вновь высказался за калийный альянс

11.05.2017 19:04 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко вновь высказался за калийный альянс

bel.sputnik.by

На встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым глава Беларуси президент подтвердил готовность Беларуси обсуждать возобновление сотрудничества с российскими партнерами в калийной сфере.

Он напомнил, что в свое время подобное сотрудничество развалилось не по вине белорусской стороны, но сегодня поступают предложения его возобновить. "Давайте, я не против, - сказал глава государства. - Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять".

"Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, что существовавший с 2005 года альянс белорусского «Беларуськалия» и российского «Уралкалия» распался в 2013 году. Партнеры предъявили друг к другу претензии и начали продавать удобрения самостоятельно. 

 
 
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На встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым глава Беларуси президент подтвердил готовность Беларуси обсуждать возобновление сотрудничества...

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