Лукашенко вновь высказался за калийный альянс

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На встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым глава Беларуси президент подтвердил готовность Беларуси обсуждать возобновление сотрудничества с российскими партнерами в калийной сфере.

Он напомнил, что в свое время подобное сотрудничество развалилось не по вине белорусской стороны, но сегодня поступают предложения его возобновить. "Давайте, я не против, - сказал глава государства. - Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять".

"Мы готовы ко всему. И к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски, а по-братски. Мы договороспособные люди. Но только на искренней, честной и принципиальной основе. Это очень важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, что существовавший с 2005 года альянс белорусского «Беларуськалия» и российского «Уралкалия» распался в 2013 году. Партнеры предъявили друг к другу претензии и начали продавать удобрения самостоятельно.