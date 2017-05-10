ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненские таможенники конфисковали оборудование для фасовки масла

11.05.2017 19:06 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Гродненские таможенники конфисковали оборудование для фасовки масла
Фото Гродненской региональной торговли

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники конфисковали дорогостоящее фасовочно-упаковочное оборудование на границе с Литвой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Оборудование для фасовки сливочного масла и других пастообразных продуктов везли в адрес российской фирмы из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" в грузовом отсеке Volvo. Согласно представленным документам, стоимость фасовочно-упаковочного автомата составила 5,2 тыс. евро. Но документы оказались ложными. При проверке таможенники обнаружили подлинные, судя по которым, фактическая стоимость перемещаемого товара занижена более чем в 7 раз.

В соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси по факту недекларирования товара суд вынес постановление о привлечении водителя и субъекта хозяйствования к административной ответственности. Незаконно перемещаемый товар стоимостью более 37 тыс. евро конфискован.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оборудование для фасовки сливочного масла и других пастообразных продуктов везли в адрес российской фирмы из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" в грузовом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко вновь высказался за калийный альянс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика