Гродненские таможенники конфисковали оборудование для фасовки масла

Фото Гродненской региональной торговли

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники конфисковали дорогостоящее фасовочно-упаковочное оборудование на границе с Литвой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Оборудование для фасовки сливочного масла и других пастообразных продуктов везли в адрес российской фирмы из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" в грузовом отсеке Volvo. Согласно представленным документам, стоимость фасовочно-упаковочного автомата составила 5,2 тыс. евро. Но документы оказались ложными. При проверке таможенники обнаружили подлинные, судя по которым, фактическая стоимость перемещаемого товара занижена более чем в 7 раз.

В соответствии с ч.3 ст.14.5 КоАП Беларуси по факту недекларирования товара суд вынес постановление о привлечении водителя и субъекта хозяйствования к административной ответственности. Незаконно перемещаемый товар стоимостью более 37 тыс. евро конфискован.-0-