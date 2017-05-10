Белорусские спортсмены не будут считаться легионерами на территории стран ЕАЭС

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение уведомить государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран Союза, сообщили в пресс-службе ЕЭК.



Андрей и Сергей Костицыны. Фото: iihfworlds2017.com

Нынче во всех государствах-членах лимиты на иностранных спортсменов распространяются и на граждан стран Союза. Например, в соответствии с регламентом соревнований по футболу в чемпионате Армении в сезоне-2016/17 в команде первой лиги в каждой игре могут участвовать и одновременно находиться на поле максимум два иностранных футболиста.

В чемпионате Беларуси по футболу 2017 года в составе одной команды на поле одновременно могут находиться не более пяти легионеров, а в первой лиге участие футболистов из числа легионеров и вовсе не допускается.

В Кыргызстане в футзальной суперлиге сезона-2016/17 годов в заявочном листе команды может быть зарегистрировано не более пяти игроков-легионеров.

Действуют лимиты на легионеров и в российской футбольной премьер-лиге, а также в КХЛ.

Лимиты на легионеров существовали и во многих европейских странах. Подобный вопрос обсуждался в начале 90-х годов в Европейском союзе (ЕС). Это были знаменитые судеьные дела Босмана, Симутенкова и другие. Они привели к тому, что ЕС начал считать спортсменов обычными работниками-мигрантами, лимиты на легионеров государств-членов Европейского союза были упразднены, а европейские спортивные федерации были лишены права самостоятельно устанавливать подобные лимиты.

- Государства-члены, заключив Договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС. Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран. На вопрос о том, что дает евразийская интеграция гражданам Союза, – лучшим ответом является снятие барьеров на рынке труда, – отметила член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

В течение десяти календарных дней с даты вступления в силу решения ЕЭК просит правительства стран ЕАЭС проинформировать о принятых мерах по устранению ограничений, установленных как на уровне законодательства государств-членов, так и на уровне актов физкультурно-спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров из стран ЕАЭС.

В Евразийский экономический союз входят Беларусь, Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан. В качестве наблюдателя - Молдова.

Правда, пока сложно сказать, как отреагируют на решение ЕЭК профессиональные лиги, да и правительства некоторых стран. Например, Министерство спорта России в последние годы как раз-таки является инициатором ужесточения лимита на иностранцев. Именно поэтому белорусы в КХЛ стали считаться легионерами, а в российской футбольной премьер-лиге на поле одновременно могут находиться не более 6 иностранных игроков. Причем ведутся разговоры об ужесточении этого лимита.

Если же белорусы все же перестанут считаться легионерами в КХЛ, то в неловкую ситуацию попадет Джефф Платт, который при заключении нового контракта с ЦСКА попросил считать его не белорусским, а канадским хоккеистом. В минувшем сезоне в КХЛ российским клубам в заявку на матч можно было включать не более 5 иностранцев.