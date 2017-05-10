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Microsoft представила крупное обновление Windows 10

11.05.2017 20:03 — Разное | Tut.by  
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На конференции для разработчиков Build 2017 компания Microsoft представила новое крупное обновление для операционной системы Windows 10 — Fall Creators Update.


Фото: microsoft.com

Fall Creators Update выйдет в сентябре этого года. Обновление привнесет в систему новый дизайн, который в компании назвали Fluent Design. Изменится как внешний вид самой ОС, так и «внешность» некоторых встроенных приложений.

Создатели отмечают, что в целом интерфейс станет более легким, интуитивным и отзывчивым и будет внедряться постепенно.

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Обновление системы также сможет упростить взаимодействие между компьютерами на Windows и смартфонами на базе iOS и Android.

Одно из значимых нововведений — функция Timeline (временная шкала). С ее помощью все открытые документы, приложения и веб-страницы будут храниться на одной шкале в хронологическом порядке. Это поможет быстрее переключаться между текущими задачами.


Изображение: engadget

Clipboard — еще одна новая функция системы. Это единый буфер обмена между ПК и другими устройствами на iOS или Android. Например, можно скопировать фотографию на смартфоне и сразу переместить ее в документ на компьютере.

Подобная возможность реализована и в экосистеме Apple, но работает только между устройствами компании. Решение от Microsoft универсальное и действует сразу на всех трех популярных системах — Windows, Android и iOS


Изображение: The Verge

В Fall Creators Update также улучшили работу с облачным хранилищем OneDrive. Теперь файлы в «облаке» отображаются в системе в качестве локальных. Их можно открыть и редактировать через файловый менеджер Windows. При этом их не обязательно скачивать на компьютер.

Story Remix — новое приложение для работы с фотографиями и видео от Microsoft. С его помощью можно создавать интерактивные ролики-истории, совмещая 3D-объекты и медиафайлы.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

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