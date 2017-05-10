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"Единичка" и "двойка" BMW обновились перед сменой поколений

11.05.2017 20:20 — Разное | Tut.by  
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Обновление баварской «единички» и «двойки» затронуло, в первую очередь, интерьер и оснащение, а вот существенных изменений в облике машин искать не стоит.


Скромный объем переделок объясняется, по всей видимости, тем, что уже в следующем году увидит свет новое поколение первой серии, которое «переедет» на переднеприводную платформу UKL (на ней, в частности, созданы новые Mini). В гамме обновленной «единички» появились два новых цвета кузова (Sunset Orange и Seaside Blue), расширен ассортимент колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов.


А вот метаморфоз в облике «двойки» и «заряженных» купе и кабриолета M2 больше. Стали крупнее «ноздри» радиаторной решетки, визуально расширяющие автомобиль, полностью светодиодные фары предусмотрены уже в «базе», а за доплату они могут быть адаптивными.


Из основных новшеств в салоне обновленных компактных BMW — это новое поколение комплекса iDrive с сенсорным контроллером, модернизированная медиа-система с 8,8-дюймовым дисплеем и встроенная точка доступа к Wi-Fi с возможностью подключения до 10 устройств. Доступны также новые тканевые или кожаные варианты отделки сидений, декоративные вставки из алюминия или дерева, а также глянцевые черные панели с хромированными акцентами.


Гамма двигателей для «единички» и «двойки» не изменилась и включает линейку трех-, четырех- и шестицилиндровых агрегатов мощностью от 109 до 340 лошадиных сил. Обновленная M2 по-прежнему комплектуется трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 370 сил.

У европейских дилеров обновленное баварское гольф-семейство появится летом. В Германии цены на хэтчбек первой серии стартуют от 24 700 евро, модернизированное купе второй серии доступно от 29 750 евро.

 
 
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BMW представила обновленные автомобили первой и второй серии, включая купе и кабриолет, а также заряженную версию M2.

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