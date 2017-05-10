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Россия одержала четвертую победу, чехи с норвежцами ограничились одной шайбой за весь матч

11.05.2017 19:52 — Разное | Tut.by  
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Седьмой игровой день 81-го чемпионата мира по хоккею открывали россияне, уверенно взявшие верх над датчанами, а также чехи с норвежцами, которые не баловали зрителей обилием заброшенных шайб.


Фото: iihfworlds2017.com

Россия — Дания — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Киселевич (Панарин, Кучеров, 35.36), 2:0 — Плотников (Андронов, Телегин, 35.54), 3:0 — Гусев (Шипачев, Дадонов, 36.46).

Броски: 33−21 (9−3, 12−13, 12−5).

Штраф: 2−4.

Вратари: Василевский (100% отраженных бросков) — Соренсен (90,91% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Сложилось ощущение, что сборной России по ходу матча так и не пришлось включать полные обороты. Для победы хватило минутного всплеска во втором периоде, который совпал с непродолжительной растерянностью в стане датчан. На отрезке в 70 секунд россияне забросили 3 шайбы и перешли в энергосберегающий режим.

Сборная России одержала четвертую победу подряд, в активе датчан остались 2 очка за буллитную викторию над словаками.

Вечером в группе «А» в Кельне состоится также матч Швеция — Латвия (21.15).

Чехия — Норвегия — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 — Коварж (Пастрняк, Йержабек, 61.25).

Штраф: 8−4.

Броски: 32−10 (12−3, 10−2, 8−5, 2−0).

Вратари: Францоуз (100% отраженных бросков) — Хауген (96,88% отраженных бросков).

Чехи предсказуемо поддушивали соперника на протяжении всего поединка, норвежцы самоотверженно отбивались и при возможности старались огрызаться. Дотерпев до овертайма и заработав минимум 1 балл, скандинавы чуть утратили концентрацию, и на 85-й секунде дополнительного времени чехам удалась результативная атака. Сначала оставленного на растерзание бывшего вратаря минского «Динамо» Ларса Хаугена расстреливал Давид Пастрняк, затем без помех на добивании сыграл Ян Коварж, которому лишь со второй попытки удалось протолкнуть шайбу под голкипером — 1:0.

Вечером в группе «В» в Париже пройдет поединок Канада — Франция (21.15).

Фото: iihfworlds2017.com
 
 
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Седьмой игровой день 81-го чемпионата мира по хоккею открывали россияне, уверенно взявшие верх над датчанами, а также чехи с норвежцами, которые не баловали...

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