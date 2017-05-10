|
Водитель BMW, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП в Минске, заключен под стражу
Прокуратура Минска 11 мая санкционировала заключение под стражу водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, сообщила
Напомним,
Четверо мужчин, находящихся в салоне BMW, отрицали, что были за рулем. Однако следователи
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
11 мая следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство удовлетворено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 мая следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии