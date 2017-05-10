Водитель BMW, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП в Минске, заключен под стражу

Прокуратура Минска 11 мая санкционировала заключение под стражу водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, сообщила БелаПАН старший помощник прокурора города Наталья Косач.



Фото: Следственный комитет

Напомним, резонансная авария произошла 7 мая, около 22.00, на улице Солтыса: водитель BMW совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После этого автомобиль отбросило в стоящий в соседней полосе троллейбус. В результате ДТП 33-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Девочка 2014 года рождения с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

Четверо мужчин, находящихся в салоне BMW, отрицали, что были за рулем. Однако следователи установили , что автомобилем управлял житель Пинска 1987 года рождения. Также выяснилось, что он никогда не получал водительское удостоверение. Ранее был неоднократно судим. В момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле алкоголя).





В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

11 мая следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство удовлетворено.