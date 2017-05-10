﻿ Водитель BMW, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП в Минске, заключен под стражу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель BMW, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП в Минске, заключен под стражу

11.05.2017 21:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура Минска 11 мая санкционировала заключение под стражу водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, сообщила БелаПАН старший помощник прокурора города Наталья Косач.


Фото: Следственный комитет

Напомним, резонансная авария произошла 7 мая, около 22.00, на улице Солтыса: водитель BMW совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После этого автомобиль отбросило в стоящий в соседней полосе троллейбус. В результате ДТП 33-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Девочка 2014 года рождения с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

Четверо мужчин, находящихся в салоне BMW, отрицали, что были за рулем. Однако следователи установили, что автомобилем управлял житель Пинска 1987 года рождения. Также выяснилось, что он никогда не получал водительское удостоверение. Ранее был неоднократно судим. В момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле алкоголя).


В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

11 мая следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство удовлетворено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 мая следствие ходатайствовало перед прокурором о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Единичка" и "двойка" BMW обновились перед сменой поколений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика