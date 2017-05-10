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«БелАВМ» выиграл первый крупный тендер после задержания своего совладельца

11.05.2017 21:37 — Разное | Ежедневник  
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«БелАВМ» выиграл первый крупный тендер после задержания своего совладельца

restate.ru

Как сообщается на официальном сайте госзакупок, один из крупнейших системных интеграторов Беларуси «БелАВМ» станет поставщиком услуг «Белагропромбанку».

Интегратор стал победителем тендера, обявленного банком в начале этого года, на поставку услуги технической поддержки оборудования и программного обеспечения системы обработки и хранения данных, основного и резервного центров обработки данных.  Сумма контракта составила свыше 2,6 млн долларов.

«БелАВМ» наряду с компаниями «Бевалекс» и НПП «Белсофт» входит в число лидеров-системных интеграторов на белорусском рынке. Компания до 2016 года активно осваивала бюджетные ресурсы, выступая подрядчиком крупных государственных заказчиков. Однако в конце 2016 года КГБ сообщил о задержании руководителя и совладельца «БелАВМ» Дмитрия Ронина и нескольких топ-менеджеров компании. Им инкриминировали  дачи взятки чиновникам ряда ведомств, по заказам которых работал «БелАВМ».  

В частности, вместе с «интеграторами» были задержаны управляющая Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты Людмила Бачило и начальник управления информатизации этого ведомства Виталий Старовойтов, председатель правления системы «ЕРИП» Олег Веремейчик, начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская.

 
 
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Как сообщается на официальном сайте госзакупок, один из крупнейших системных интеграторов Беларуси «БелАВМ» станет поставщиком услуг «Белагропромбанку».

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