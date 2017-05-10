«БелАВМ» выиграл первый крупный тендер после задержания своего совладельца

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Как сообщается на официальном сайте госзакупок, один из крупнейших системных интеграторов Беларуси «БелАВМ» станет поставщиком услуг «Белагропромбанку».

Интегратор стал победителем тендера, обявленного банком в начале этого года, на поставку услуги технической поддержки оборудования и программного обеспечения системы обработки и хранения данных, основного и резервного центров обработки данных. Сумма контракта составила свыше 2,6 млн долларов.

«БелАВМ» наряду с компаниями «Бевалекс» и НПП «Белсофт» входит в число лидеров-системных интеграторов на белорусском рынке. Компания до 2016 года активно осваивала бюджетные ресурсы, выступая подрядчиком крупных государственных заказчиков. Однако в конце 2016 года КГБ сообщил о задержании руководителя и совладельца «БелАВМ» Дмитрия Ронина и нескольких топ-менеджеров компании. Им инкриминировали дачи взятки чиновникам ряда ведомств, по заказам которых работал «БелАВМ».

В частности, вместе с «интеграторами» были задержаны управляющая Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты Людмила Бачило и начальник управления информатизации этого ведомства Виталий Старовойтов, председатель правления системы «ЕРИП» Олег Веремейчик, начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз и его заместитель Екатерина Павловская.