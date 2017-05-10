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Казанские ученые впервые позвонили по "квантовому" телефону

11.05.2017 22:42 — Разное | БелТА  
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Казанские ученые впервые позвонили по "квантовому" телефону

Специалисты из Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева и Университета ИТМО заявили об успешных результатах тестирования первой в Российской Федерации многоузловой квантовой сети. Также проверку прошел т. н. "квантовый телефон", которому не страшны любые подслушивающие устройства.

В ходе испытаний между узлами связи передавались команды управления, демофайлы и даже была протестирована аудиосвязь. Скорость генерации квантовых последовательностей на некоторых участках происходила со скоростью около 100 кб/с, что выше аналогичных показателей на других испытаниях в России.

Первые подобные сети появились в РФ еще около трех лет назад. Тогда квантовый канал связал два университетских корпуса. Для передачи сигнала использовался обычный оптоволоконный кабель. Впоследствии удалось соединить отделения связи и две точки в Подмосковье при помощи квантового сигнала.

Квантовый сигнал успешно передается по кабелю на расстояние 10 и даже 30-40 км. Особенности физики этого явления исключают любую возможность прослушки и копирования сигнала. В настоящее время разработки аналогичных модулей связи ведутся в США, Китае и ЕС.

Впоследствии в сети обещают повысить скорость, радиус действия и расширить ее до мессенджеров и облачных хранилищ данных.

 
 
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Квантовый сигнал успешно передается по кабелю на расстояние 10 и даже 30-40 км. Особенности физики этого явления исключают любую возможность прослушки и копирования...

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