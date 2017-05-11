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«Трайпл» обнародовал отчет за прошлый год: убыток – почти 40 миллионов рублей

11.05.2017 23:54 — Разное | Ежедневник  
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«Трайпл» обнародовал отчет за прошлый год: убыток – почти 40 миллионов рублей

by.tribuna.com

Согласно отчету одного из крупнейших застройщиков Беларуси, компания получила в 2016 году чистый убыток в размере 38 786 тыс. рублей.

Для сравнения: в 2015 году «Трайпл» заработал 2,88 млн рублей.    

Выручка компании за прошлый год выросла почти в два раза – с 17,1 млн до 30,9 млн рублей, валовая прибыль в более чем 2,5 раза – с 6 млн до 16,2 млн рублей, говорится в информации, размещенной на Едином портале финансовго рынка.

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках подписаны Сергеем Чижом, сыном оказавшегося в прошлом году под арестом бывшего главы некогда самого мощного частного холдинга Беларуси Юрия Чижа.   

Напомним, что Юрий Чиж и пять струдников «Трайпла»  были задержаны в марте 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере (около 12 млн долларов). Председатель КГБ Валерий Вакульчик тогда рассказал СМИ, что перед этим бизнесмен пытался скрыться в Литве. 

В сентябре 2016 года Юрию Чижу была изменена  мера пресечения, и он был переведен из СИЗО КГБ под домашний арест.

Одной из целей смягчения условий содержания называлась попытка спасти бизнес-империю, которая в лучшие годы давала работу около 7 тыс. человек. В отсутствии отца бизнесом управлял его старший сын Сергей, но ему не удалось в полной мере стабилизировать ситуацию. Стройки были заморожены, в  2016 году «Трайпл» лишился некоторых крупных объектов недвижимости. В частности, здание гостиницы было выставлено государством на торги и приобретено структурами Сбербанка России, а торговые центры (включая «Минск-Арену») из залогов перешли в собственность «БПС-Сбербанку», «Белагропромбанку» и «АСБ Лизингу».        

Кроме Юрия Чижа, который остается владельцем контрольного пакета «Трайпла», собственниками 33,5% долей в «Трайпле» с августа 2016 года являются российский  бизнесмен Иосиф Аксентьев и председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Они получили этот пакет в счет долгов  бывшего совладельца «Трайпла» Владимира Япринцева.    

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно отчету одного из крупнейших застройщиков Беларуси, компания получила в 2016 году чистый убыток в размере 38 786 тыс. рублей.

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