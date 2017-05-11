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«Гісторыя… » продолжается: NaviBand выступит в финале «Евровидения-2017»

11.05.2017 23:25 — Разное | Ежедневник  
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«Гісторыя… » продолжается: NaviBand выступит в финале «Евровидения-2017»

tut.by

Представители Беларуси, дуэт NaviBand, впервые привезший на «Евровидение» в Киев песню на белорусском языке, продолжит борьбу за гран-при престижного европейского музыкального конкурса.

Выступавшие во втором полуфинале 14-ми по счету  Артем и Ксения исполнили «Гісторыю майго жыцця” в специально сооруженной для номера лодке (по версии продюсеров, Navi переводится как лодка).     

Вместе с белорусами в финал «Евровидения-2017» вышли также представители Болгарии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

По итогам первого полуфинала, который прошел двумя днями ранее, за главный приз будут соперничать певцы и группы из Швеции, Армении, Португалии, Азербайджана, Греции, Австралии, Молдовы, Кипра, Польши и Бельгии.

Отметим, что перед началом второго полуфинала, по прогнозам букмекеров, NaviBand оказывался за бортом финала. 

 
 
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Представители Беларуси, дуэт NaviBand, впервые привезший на «Евровидение» в Киев песню на белорусском языке, продолжит борьбу за гран-при престижного европейского...

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