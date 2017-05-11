Рачковский об атмосфере в сборной Беларуси: Позитив, поверьте, есть

Глава Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский поделился мнением о четырех поражениях сборной Беларуси на старте ЧМ-2017, рассказал о том, от чего многие игроки национальной команды отказались ради участия в мировом форуме и заявил о готовности подать в отставку в случае провала в Париже.



Игорь Рачковский. Фото с сайта pressball.by

— Президентская критика прозвучала еще до игры со швейцарцами. Могу себе представить, насколько резче она была бы после.

— И я могу. Потому что равнодушных нет ни среди болельщиков, ни, естественно, внутри нашей команды.

— Внутри, такое ощущение, в последнее время скорее депрессивно.

— Не знаю, насколько уместно сейчас искать позитив, но он, поверьте, есть. Никакого развала и раздрая в команде не наблюдается. Да, все расстроены. И да, все злы. В первую очередь — на самих себя. Но ни упадничества, ни склок. Никакого «шеф, все пропало!» После матча со швейцарцами парни собрались, поужинали, пообщались в тесном кругу, высказали друг другу наболевшее…

— То есть сделали то же, что год назад в Петербурге после проигрыша венграм.

— По форме — да. Но по содержанию и атмосфере, повторюсь, нынче и близко не ощущается того, что было в мае-2016-го в Петербурге. Сейчас только хорошая здоровая злость.

<...>

Постоянно звучат предложения: мол, давайте начинать с нуля — от групп подготовки. Можно, конечно. Если предлагающие готовы потерпеть результатов 12−15 лет. Есть такие? Безусловно, насколько возможно федерация уделяет внимание всем уровням. Но нужно на чем-то и концентрироваться.

И логично это делать на возрастах, которые являются ближайшим резервом национальной сборной. Воробей, Шарангович, Карабань — первые представители этой когорты. Другого пути не вижу. Вернее, его просто нет. Национальной сборной нужно продержаться в элите несколько лет, пока новая генерация окончательно не дозреет.

— Этих нескольких лет конкретно у вас во главе хоккея, возможно и не будет. Насколько все-таки новые веяния могут затронуть ФХБ? Имею в виду установку на бывших спортсменов во главе профильных федераций.

— Все может быть. Может, и меня не будет на этом посту не то что через полгода — через две недели.

— Срок сейчас назван абстрактный или конкретный?

— Срок назван исходя из того, что в нашей жизни все возможно.

— Не обидно будет?

— А на кого обижаться?

— Мы разговариваем в четверг. Каким хотели бы видеть понедельник?

— Это очевидно: чтобы наша сборная наконец стала показывать хоккей, на который она способна. Все же впереди ждут действительно посильные соперники.

— И что для этого нужно?

— Все, что для этого нужно со стороны команды, уверен, будет сделано. Но хотелось бы получить какой-нибудь импульс доброй энергии от болельщиков. Поверьте, это ребятам сейчас действительно нужно. Возможно, именно этого им и недостает — порции драйва от «шестого игрока». Уж не знаю, как это лучше реализовать, но что-то нужно придумать. Эдакий флешмоб на «Ютубе», в «Фэйсбуке» или что-то иное в подобном роде. Пользуясь случаем, прошу об этом через «Прессбол» настоящих неравнодушных болельщиков. Времени поругать будет достаточно и после. А вот поддержать нужно сейчас.

— А если все-таки и это не поможет?

— Давайте без подобных «если». Но, раз уж настаиваете, можем сейчас вернуться к вопросу, переживаю ли я за сохранение поста председателя ФХРБ. Так вот, если события пойдут по наихудшему сценарию, все разрешится само собой — подам в отставку. Это уже будет вопрос чести. Управленческой или офицерской — как угодно…

Понимаю горечь болельщиков — сам ее испытываю в не меньшей степени. Но эмоции можно выражать по-разному. А некоторые доходят до откровенного бреда. Скажем, начинают считать деньги сборников. Не понимая элементарного: все они приехали в Париж не за деньгами. Более того, некоторые даже от них фактически отказались, чтобы выступать за страну.

— Как отказались?

— Вы в курсе, что у «Динамо» финансовые затруднения? С игроками за сезон еще не рассчитались.

— В курсе по косвенным, но красноречивым признакам. Кризис глубокий? Чем может обернуться?

— Степень его глубины не мне определять. У клуба есть руководство, оно ищет пути разрешения ситуации и, уверен, найдет. Речь о другом: накануне чемпионата мира звонили агенты. Как раз уже не в клуб, а в федерацию. Фактически с шантажом: мол, рассчитайтесь, подпишите новый контракт, или наши клиенты не поедут на чемпионат мира. У нас-де есть варианты в России. Имеются схемы, по которым их возьмут как нелегионеров при условии отказа от выступления за сборную Беларуси. И что? Как видите, все здесь. Не поехали отдыхать и подлечиваться, чтобы заполучить летом предложения повыгоднее.

К слову, некоторые контракты в «Юности» больше, чем в «Динамо». Такого быть не должно — теряется всякая мотивация. Зачем к чему-то стремиться, если можно получать столько же, а то и больше? Играя пару раз в неделю и имея самый дальний выезд в три-четыре часа на автобусе. При сем у кого-то из нынешних сборников сейчас вообще нет контрактов. То есть, случись травма, и клубной страховки нет. Но ребята все равно здесь. И уже только за это, по-моему, заслуживают уважения, а не грязи в свой адрес. Да, ситуация сложная и неприятная, однако не катастрофическая.