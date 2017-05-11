Месячная инфляция в апреле выросла, но годовая продолжила снижение

В апреле показатель месячной инфляции существенно вырос с прошлого месяца, превысив не только мартовский, но и февральский показатель, что бывает очень редко. Но накопленная за 4 месяца с начала года инфляция стала исторически минимальной для этого периода времени - благодаря очень низким ИПЦ предыдущих месяцев. Как и годовая инфляция (к соответствующему месяцу предыдущего года), составившая 106,3% - уже ниже запланированной на этот год цифры.

Повышенная месячная инфляции в апреле образовалась из-за высокого ИПЦ в сфере потребительских услуг (хотя с марта он снизился) и резкого увеличения ИПЦ в секторе продовольственных товаров (в марте здесь была дефляция).

Месячная потребительская инфляция

В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,66%: по данным Белстата индекс потребительских цен (ИПЦ) - 100,66%. С марта показатель месячного ИПЦ существенно увеличился, превысив даже февральский показатель.

Хотя обычно апрельская месячная инфляция ниже мартовской, и уж тем более февральской - исходя из традиционной сезонной динамики: на диаграмме, где представлены средние значения месячных ИПЦ за последние 15 лет (без 2011-го, когда рост инфляции был обусловлен сильнейшей девальвацией Br-рубля в тот год), видно, что после наибольшей в году январской, месячная инфляция снижается с каждым последующим месяцем, до августа.

Повышенная инфляция в апреле образовалась в сфере услуг (101,0%) и в продовольственном секторе (100,8%), когда как непродовольственные товары выросли в цене, в целом, незначительно (100,2%).

Если предыдущий, мартовский, ИПЦ был наименьшим для своего месяца за 11 последних лет, то апрельский - только за 4.

ИПЦ за период с начала года

С начала года, за 4 месяца, цены на потребительские товары и услуги в Беларуси выросли на 2,4%.

Наибольший рост цен за 4 месяца – в сфере услуг, наименьший – в секторе непродовольственных товаров.

Несмотря на высокий апрельский месячный ИПЦ, накопленная инфляция в Беларуси за первые 4 месяца года в 2017-м стала наименьшей в истории для этого периода: ниже, чем сейчас, за этот период года, ее не было никогда.

Годовая потребительская инфляция

За год, за последние 12 месяцев, цены на потребительские товары и услуги выросли в Беларуси на 6,3% (цены апреля 2017-го к ценам апреля 2016-го). В последние 2,5 года видна отчетливая тенденция снижения годовой инфляции, в последние месяцы даже ускорилась, но сейчас падение притормозилось.

Самая низкая годовая инфляция сейчас – в непродовольственном секторе, а наибольшая – в продовольственном.

Годовой ИПЦ отчетного апреля в формате “месяц к соответствующему месяцу прошлого года”, 106,3%, стал наименьшим в истории для этого месяца. До этого минимальная годовая инфляция в апреле была в 2010-м (к апрелю 2009-го).

Исторический же минимум годового ИПЦ Беларуси зафиксирован в феврале 2010-го - 105,9%: потребительские цены тогда выросли за год, с февраля 2009-го, на 5,9%. Таргетирование инфляции, которое объявлено одним из приоритетов в Беларуси, направлено на снижение темпов роста цен до уровня как раз этих низкоинфляционных лет.

А самая значительная годовая (в формате “месяц к месяцу предыдущего года”) инфляция после гиперинфляционных 90-х была по окончании знаменитого валютно-финансового кризиса 2011-го, запомнившегося 2,83-кратным ростом стоимости доллара в Беларуси, в декабре того года: годовой ИПЦ декабря 2011-го составил тогда 208,7% (цены за год, с декабря 2010-го, выросли в 2,087 раз).

Средняя за период с начала года инфляция

Средние цены января-апреля 2017-го на потребительские товары и услуги оказались выше средних цен января-апреля 2016-го на 7,3%, в т.ч. цены на продовольствие - на 8,4%, на непродовольственные товары - на 4,7%, услуги – на 9,1%.

Минимальная среднегодовая потребительская инфляция была в 2006-м, 2007-м и в 2010-м гг. – 1-значная (менее 10%). Такая (1-значная) инфляция – в планах и на 2017-й год (план-прогноз ИПЦ на 2017-й - 109%), и, как видим, это задача успешно выполняется.