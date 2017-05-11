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Два золота завоевали белорусы в молодежной категории на ЧМ по муай-тай в Минске

11.05.2017 22:39 — Разное | Tut.by  
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Две золотые награды завоевали сегодня белорусские атлеты на чемпионате мира по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Максим Петкевич. Фото: Оксана Манчук, БЕЛТА

Первое место в категории до 63,5 кг занял Максим Петкевич, выступавший среди спортсменов до 23 лет, который был сильнее в финале Цотне Султанишвили из Грузии.

Другая золотая медаль среди молодежи на счету Дмитрия Филиппова, который одолел Александра Скворцова из России.


Дмитрий Филиппов. Фото: Оксана Манчук, БЕЛТА

Еще три серебряные награды среди атлетов до 23 лет завоевали Роман Довнар (67 кг), Карен Тумасян (81 кг) и Владислав Шедко (свыше 91 кг).

— Для молодых белорусских атлетов выступление на домашнем чемпионате хорошее, единственное, что беспокоит — слишком много травм. После нескольких боев к финалам спортсмены подходят с повреждениями. Отлично знаю, насколько контактный наш вид спорта, но такого количества травм ранее не было, — отметил главный тренер белорусов Михаил Степанов.

В заключительный день чемпионата мира по муай-тай, 12 мая, вначале будут разыграны золотые награды у женщин в категориях 45 кг, 48 кг и свыше 75 кг, затем в ринг выйдут лучшие бойцы минского турнира, среди которых и белорусы Артем Аванесов (63,5 кг), Дмитрий Варец (67 кг), Дмитрий Валент (81 кг), Евгений Волчек (86 кг) и Денис Гончеренок (91 кг). Вышел в финал и Вадим Васьков (71 кг), однако в решающем поединке он принять участия не сможет. Как отметили в тренерском штабе белорусской команды, характер повреждений после полуфинального поединка не позволит белорусу провести поединок во Дворце спорта.

 
 
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Две золотые награды завоевали сегодня белорусские атлеты на чемпионате мира по муай-тай, который проходит в минском Дворце спорта.

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