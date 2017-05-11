Южнокорейский бариста создает шедевры на кофейной пене

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Бариста Канбин Ли из Сеула (Южная Корея) прославился в сети благодаря своему необычному увлечению — созданию картин на кофейной пене.

Канбин Ли работает в сеульской кофейне C.Through, где и создает свои уникальные произведения. Сам бариста называет свои рисунки в латте-арте Cremart.

Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Апр 27 2017 в 4:07 PDT

Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Апр 21 2017 в 6:11 PDT

Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Апр 20 2017 в 6:51 PDT

За талантливым художником в соцсети Instagram следят почти 74 тысячи человек. Канбин Ли делится фото своих кофейных шедевров, каждый пост набирает в среднем по шесть тысяч "лайков".

Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Апр 17 2017 в 11:26 PDT

Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Мар 16 2017 в 8:19 PDT Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Мар 5 2017 в 8:13 PST Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Фев 15 2017 в 4:26 PST Интересно, что Канбин Ли никогда не учился рисованию и работает бариста уже десять лет. На создание одной работы, по его словам, может уйти несколько часов. Чтобы угоститься эксклюзивным кофе от Канбин Ли, его нужно заказывать заранее. Публикация от 이강빈 (@leekangbin91) Янв 23 2017 в 10:33 PST