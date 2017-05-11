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Южнокорейский бариста создает шедевры на кофейной пене

11.05.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мая — Sputnik. Бариста Канбин Ли из Сеула (Южная Корея) прославился в сети благодаря своему необычному увлечению — созданию картин на кофейной пене.

Канбин Ли работает в сеульской кофейне C.Through, где и создает свои уникальные произведения. Сам бариста называет свои рисунки в латте-арте Cremart.

За талантливым художником в соцсети Instagram следят почти 74 тысячи человек. Канбин Ли делится фото своих кофейных шедевров, каждый пост набирает в среднем по шесть тысяч "лайков". 

Интересно, что Канбин Ли никогда не учился рисованию и работает бариста уже десять лет. На создание одной работы, по его словам, может уйти несколько часов. Чтобы угоститься эксклюзивным кофе от Канбин Ли, его нужно заказывать заранее. 
 
Теги: Минск
 
 
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Судя по Instagram, молодой художник может нарисовать все, что угодно: от обычных узоров до животных и даже репродукций Ван Гога.

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