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Южнокорейский бариста создает шедевры на кофейной пене
11.05.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая — Sputnik. Бариста Канбин Ли из Сеула (Южная Корея) прославился в сети благодаря своему необычному увлечению — созданию картин на кофейной пене.
Канбин Ли работает в сеульской кофейне C.Through, где и создает свои уникальные произведения. Сам бариста называет свои рисунки в латте-арте Cremart.
За талантливым художником в соцсети Instagram следят почти 74 тысячи человек. Канбин Ли делится фото своих кофейных шедевров, каждый пост набирает в среднем по шесть тысяч "лайков".
Интересно, что Канбин Ли никогда не учился рисованию и работает бариста уже десять лет. На создание одной работы, по его словам, может уйти несколько часов. Чтобы угоститься эксклюзивным кофе от Канбин Ли, его нужно заказывать заранее.
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Судя по Instagram, молодой художник может нарисовать все, что угодно: от обычных узоров до животных и даже репродукций Ван Гога.
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