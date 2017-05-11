Асад: встреча в Астане стала давать результаты

"Относительно Астаны — ситуация иная. Встреча в Астане стала давать результаты через многочисленные попытки прекращения огня. Естественно, как принцип, российская инициатива правильная, и мы ее поддержали изначально. Но, чтобы говорить о результате, придется какое-то время подождать. Мы не знаем, воспользуются ли группировки этим шансом", — сказал президент Сирии Башар Асад в интервью белорусскому каналу ОНТ.

Он подчеркнул, что это была российская инициатива, к которой позже присоединились Иран и Турция.

По его мнению, все попытки договорится ранее проваливались из-за вмешательства некоторых стран, которые способствовали военной эскалации.



© Sputnik Алексей Дружинин Асад: фон и идеология войны в Сирии и Великой Отечественной одинаковы

"Хотелось бы, чтобы все понимали, что любая эскалация обречена на провал. Потому, что сирийские и российские вооруженные силы, с поддержкой Ирана и "Хезболлы", ударят по любому движению террористов, которые пытаются нарушить договоренности", — сказал Асад.

Женева, как убежден сирийский лидер "до сих пор остается лишь местом встреч для средств массовой информации". "Ни на одной из женевских встреч не было сделано ничего конкретного. Даже миллионной доли процента. Женева — это процесс, целью которого было добиться от нас уступок", — сказал президент Сирии.

Он заверил, что не пойдет ни на одну уступку. "Я не пойду ни на одну уступку, поскольку президент не имеет права на уступки национального масштаба. Такие решения принимаются на общенациональном и народном уровне, для этого необходим референдум", — подчеркнул он.

При глава государства заметил, что он может "уступить в личных вопросах, но не в том, что касается суверенитета, национальных интересов, конституции и независимости".