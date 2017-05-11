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Асад: фон и идеология войны в Сирии и Великой Отечественной одинаковы

11.05.2017 22:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Проведу параллель, что за идеология стояла за нацизмом? Тем самым нацизмом, над которым одержал победу советский народ, и народ Беларуси был частью того великого советского народа, который бился насмерть, и выстоял во Второй Мировой войне. Мне кажется, что фон и идеология этих войн, одинаковы", — сказал в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ президент Сирии Башар Асад.

Он подчеркнул, что сегодня нужно иметь ввиду новую глобальную угрозу — терроризм. По его совам нацисты и террористы хотят установить господство над всем миром. "Нам важно понять, что за идеология стоит за терроризмом. Что хотели нацисты? Гегемонии и господства над всем миром. Остальные люди даже не принимались в расчет. Террор всего лишь инструмент для некоторых западных стран. Они хотят установить такое же мировое господство, как и нацисты в свое время, порабощая народы и целые страны, превращая слабых в своих приспешников", — сказал Асад.

Асад: фон и идеология войны в Сирии и Великой Отечественной одинаковы
Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
Асад рассказал, кто на самом деле поддерживает терроризм

Поэтому, как подчеркнул сирийский лидер, террор одновременно и инструмент и результат такой политики.

Он убежден, что Вторая Мировая война, которую вынес советский народ, весьма похожа на ту войну, которую переживает сейчас народ Сирии. "Суть одна",- подчеркнул Асад.

По его словам, национальное самосознание поддерживает сирийцев и делает их стойкими в очень тяжелых условиях. "Речь не только о выживании во время войны. Война, которую наш народ ведет сейчас, она не только против террористов здесь, в Сирии. Она против тех, кто их поддерживает", — считает сирийский лидер.

Фрагмент интервью президента Сирии Башара Асада телеканалу ОНТ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Сирийский президент Башар Асад убежден, что нацизм в прошлом веке и терроризм сегодня имеют общие корни и цели.

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