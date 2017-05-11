Трамп подписал указ о кибербезопасности

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ по укреплению кибербезопасности правительственных структур, сообщают информагентства.

Сообщается, что документ направлен на укрепление кибербезопасности федерального правительства и на защиту важнейших элементов инфраструктуры от кибератак.

Вместе с тем, советник Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт подчеркнул, что указ связан не действиями РФ, а потребностями США.

"Он (указ — Sputnik) отвечает давно назревшим потребностям политики сдерживания (в киберобласти — ред.). Россия не единственный противник (США) в интернете, русские — не единственные, кто ведет себя в интернете негативно. Русские, китайцы, иранцы, другие страны мотивированы к тому, чтобы использовать кибервозможности США, чтобы атаковать наш народ, наше правительство и его данные", — заявил Боссерт на брифинге.

Он обратил внимание, что принятие указа мотивировано не Москвой, а Вашингтоном.

"Мы видим все более серьезные атаки на наших союзников со стороны врагов. Прежде всего, это государства, но есть и негосударственные игроки. И в этой ситуации не делать ничего — это больше не вариант", — продолжил Боссерт.