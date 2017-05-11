Видео было снято в Минске вечером 9 мая на проспекте Дзержинского возле станции метро "Малиновка".

Ранее в правоохранительных органах неоднократно отмечали, что так называемый зацепинг является не только опасным развлечением, но и имеющим состав административного правонарушения, за которое предусмотрен штраф.

Зацепинг (прицепинг, он же транспортный серфинг, оупэн эйр райдинг или попросту зацеп) — метод езды на различной технике снаружи в не предназначенных для этого местах. Различают катание на крышах (руфрайдинг), в грузовых вагонах поездов (Трейнхоп), дрезинах или на роликах и скейтбордах, прицепившись к транспортному средству.