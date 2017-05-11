|
Катание "зацеперов" на троллейбусе в Минске попало на видео
11.05.2017 20:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео было снято в Минске вечером 9 мая на проспекте Дзержинского возле станции метро "Малиновка".
Ранее в правоохранительных органах неоднократно отмечали, что так называемый зацепинг является не только опасным развлечением, но и имеющим состав административного правонарушения, за которое предусмотрен штраф.
Зацепинг (прицепинг, он же транспортный серфинг, оупэн эйр райдинг или попросту зацеп) — метод езды на различной технике снаружи в не предназначенных для этого местах. Различают катание на крышах (руфрайдинг), в грузовых вагонах поездов (Трейнхоп), дрезинах или на роликах и скейтбордах, прицепившись к транспортному средству.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случайный водитель снял на видео двоих зацеперов, которые ехали на троллейбусе в Минске. Смотрите кадры опасного развлечения молодых людей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии