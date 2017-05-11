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Фотофакт: охрана "Евроарены" в Киеве

11.05.2017 20:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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КИЕВ, 11 мая —  Sputnik. Оцепление из полицейских и служащих нацгвардии Украины стоит вокруг Международного выставочного центра в Киеве, где в эти дни проходит конкурс песни "Евровидение-2017", передает корреспондент Sputnik.

Международный конкурс "Евровидение" проходит в Киеве в эти дни. Для охраны правопорядка в городе заметно усилены меры безопасности, а вокруг "Евроарены" стоит настоящее оцепление из сотрудников полиции и национальной гвардии Украины.

Фотофакт: охрана "Евроарены" в Киеве
© Sputnik / Евгений Казарцев
Меры безопасности в столице Украины усилены - Киев принимает "Евровидение-2017"

Как передает корреспондент Sputnik, для того, чтобы попасть на площадку "Евровидения", необходимо пройти несколько постов, а также проверку личных вещей и металлодетектор.

Никаких инцидентов во время "Евровидения" пока не было — если не считать десятка мелких краж, по поводу которых в киевскую полицию обращались приехавшие на конкурс иностранцы.

Уже 11 мая в МВЦ пройдет второй полуфинал "Евровидения", в котором примут участие и белорусские исполнители — группа  NaviBand с композицией "Гicторыя майго жыцця". Должна была принять участие во втором полуфинале и россиянка Юлия Самойлова, однако ей был запрещен въезд в Украину, после чего российскому Первому каналу пришлось отказаться от трансляции конкурса этого года.

Второй полуфинал "Евровидения" начнется в 22:00 (по минскому времени), трансляцию конкурса можно смотреть в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

 
 
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Меры предосторожности в Киеве в дни проведения международного конкурса усилены.

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