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Ой, снег-снежок: аномальный май вдохновил Sputnik на создание песни
11.05.2017 19:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Похолодание в республику пришло в начале недели, а в среду и четверг во многих регионах страны неожиданно пошел снег, который местами пролежал около двух часов. Однако, по уверениям синоптиков,
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Пушистый и уютный снегопад укутал 11 мая Беларусь. Аномальная погода Sputnik не испугала и не расстроила, а только вдохновила на создание музыкальной композиции....
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