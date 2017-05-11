Похолодание в республику пришло в начале недели, а в среду и четверг во многих регионах страны неожиданно пошел снег, который местами пролежал около двух часов. Однако, по уверениям синоптиков, в ближайшие дни погода в стране начнет улучшаться .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ой, снег-снежок: аномальный май вдохновил Sputnik на создание песни Пушистый и уютный снегопад укутал 11 мая Беларусь. Аномальная погода Sputnik не испугала и не расстроила, а только вдохновила на создание музыкальной композиции....