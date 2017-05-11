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Ой, снег-снежок: аномальный май вдохновил Sputnik на создание песни

11.05.2017 19:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Похолодание в республику пришло в начале недели, а в среду и четверг во многих регионах страны неожиданно пошел снег, который местами пролежал около двух часов. Однако, по уверениям синоптиков, в ближайшие дни погода в стране начнет улучшаться

 
 
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Пушистый и уютный снегопад укутал 11 мая Беларусь. Аномальная погода Sputnik не испугала и не расстроила, а только вдохновила на создание музыкальной композиции....

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