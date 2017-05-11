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Премьера iPhone 8 задерживается на несколько месяцев - СМИ

12.05.2017 00:04 — Разное | БелТА  
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Премьера iPhone 8 задерживается на несколько месяцев - СМИ

Некоторые информагентства сообщают о переносе релиза новой модели смартфона Apple - iPhone 8. В продажу она поступит на два-три месяца позже запланированного.

Компания из Купертино обещала новый дизайн и "начинку" в своих аппаратах 2017 года, которые должны были увидеть свет в сентябре. Однако с какой-то из составляющих явно возникли проблемы. Скорее всего, речь идет о трудностях с созданием экранов, разработанных по новой технологии.

В этом году Apple собиралась представить три новых аппарата - iPhone 8, 7s и 7s Plus. Неизвестно, будут ли все они оснащены экранами нового типа или только часть. Однако эксперт международной аналитической компании KGI Securities Мин-Чи Куо считает, что задержка премьеры весьма вероятна.

В последние несколько лет основной процент выручки приносят именно "Айфоны". Руководители корпорации неоднократно заявляли о необходимости диверсифицировать производство, однако пока смартфоны остаются главной движущей силой Apple.

 
 
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С какой-то из составляющих явно возникли проблемы. Скорее всего, речь идет о трудностях с созданием экранов, разработанных по новой технологии.

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