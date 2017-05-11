Определились финалисты футбольной Лиги Европы

В финале футбольной Лиги Европы 24 мая сыграют нидерландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед».



Reuters

Клуб из Амстердам выиграл неделю назад у «Лиона» со счетом 4:1, но чуть было не растерял преимущество. Игра во Франции завершилась со счетом 3:1, причем за семь минут до финального свистка «Аякс» остался в меньшинстве.

Пришлось понервничать и болельщикам «Манчестер Юнайтед». Гостевая победа над испанской «Сельтой» (1:0) не стала гарантией прохода в финал. Дома «Красные дьяволы» также вели 1:0, но пропустили за пять минут до конца, а в самой концовке «Сельта» упустила хорошую возможность одержать победу.

Решающий матч пройдет в шведском Сольне.