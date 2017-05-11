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В Китае за год в один и тот же дом врезались 48 автомобилей

12.05.2017 07:23 — Разное | Tut.by  
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В китайской провинции Хэйлунцзян находится одноэтажный дом, в который за 2016 год машины врезались 48 раз. Здание стоит у Т-образного перекрестка, и водители не справляются с управлением, пытаясь вписаться в поворот.

Хозяин дома Хэ Хайцзюнь даже повесил на забор огромный плакат «Сбавьте скорость!», но машины продолжают въезжать в дом.


Фото: thepaper.cn

По словам Хайцзюнь, аварии начали происходить несколько лет назад, когда напротив дома проложили новую дорогу. Водители поворачивают с нее налево под углом 90 градусов и врезаются в дом, не справившись с управлением.

Хайцзюнь и его жена Сюй Жэньсян ведут подсчет — за все время в здание врезалось более 100 автомобилей. Они также коллекционируют фотографии происшествий, прикладывая их к петициям и обращениям к администрации района.


Фото: thepaper.cn

Чиновники не реагируют на жалобы, поэтому Хайцзюнь установил у забора преграду из старых кирпичей. Мужчина надеется, что так автомобили не будут доезжать до дома, а застрянут в заборе.

 
 
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Здание стоит у Т-образного перекрестка, и водители не справляются с управлением, пытаясь вписаться в поворот.

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