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На далекой экзопланете обнаружили воду

12.05.2017 08:42 — Разное | Tut.by  
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Астрономы из США, Великобритании и Франции подтвердили, что в атмосфере экзопланеты HAT-P-26b в 430 световых годах от Земли есть вода. Исследование об этом опубликовано в журнале Science, кратко о нем рассказывает издание «Чердак».


Экзопланета HAT-P-26b в представлении художника. Изображение: NASA/GSFC

Экзопланета HAT-P-26b, открытая в 2010 году в системе, находящейся в созвездии Девы, относится к классу так называемых горячих Нептунов: по размеру она сопоставима с этой планетой Солнечной системы, но находится гораздо ближе к своей звезде — один оборот вокруг нее планета делает за 4,23 дня. В январе 2016 года в сети появился препринт статьи, авторы которой утверждали, что нашли в атмосфере HAT-P-26b следы водяного пара.

Теперь группа под руководством Ханны Уэйкфорд из НАСА и Дэвида Синга из Эксетерского университета с помощью наблюдений космических телескопов «Хаббл» и «Спитцер» подтвердила, что в довольно безоблачной атмосфере планеты, почти полностью состоящей из водорода и гелия, действительно есть вода.

Кроме того, ученые смогли оценить металличность HAT-P-26b — так астрономы называют относительное содержание химических элементов тяжелее гелия. Оказалось, что для экзопланеты этот показатель всего в 4,8 раза больше показателя Солнца, то есть по своему составу она гораздо ближе к Юпитеру, чем к Урану или Нептуну. Это, в свою очередь, означает, что планета сохранила «примитивную» атмосферу, которая возникла достаточно поздно в процессе формирования небесного тела и, в отличие от ледяных гигантов Солнечной системы, не подвергалась «бомбардировке» фрагментами из более холодной части протопланетного диска.

«Астрономы только начали изучать атмосферы таких далеких планет с массами Нептуна, и почти сразу же мы нашли пример, идущий вразрез с наблюдениями за нашей Солнечной системой. Именно за такие неожиданные результаты я и люблю изучать атмосферы экзопланет», — сказала Уэйкфорд, чьи слова приводит пресс-служба Эксетерского университета.

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В атмосфере экзопланеты HAT-P-26b в 430 световых годах от Земли есть вода.

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