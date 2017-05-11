Сводка Совинформбюро: 12 мая – 63 пленных немецких генерала

В военные годы о положении дел на разных фронтах, событиях в тылу и деятельности партизанского движения граждане СССР узнавали из сообщений Совинформбюро, которые прочно ассоциировались с голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро". На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 12 мая 1945 года.

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В течение 12 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. С 9 по 12 мая сдалось в плен 140408 солдат и унтер-офицеров, 5083 офицера и 28 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник штаба Курляндской группы немецких армий генерал-лейтенант Ферч, командир 38 армейского корпуса генерал артиллерии Герцог, командир 1 армейского корпуса генерал-лейтенант Узингер, командир 10 армейского корпуса генерал артиллерии Томашни, командир 205 пехотной дивизии генерал-майор Гизе, командир 132 пехотной дивизии генерал-майор Демме, командир 225 пехотной дивизии генерал-майор Риссе, командир 300 пехотной дивизии генерал-майор Эберт, командир 81 пехотной дивизии генерал-лейтенант Бен-цевени, командир 16 армейского корпуса генерал-лейтенант Вебер, командир 207 охранной дивизии генерал-майор Бауэр, комендант Курляндского укрепленного района генерал-лейтенант Банд, комендант города Либавы генерал-майор Мюллер, начальник тыла Курляндской группы армий генерал-майор Раузер, начальник ветеринарной службы Курляндской группы армий генерал-лейтенант Келер. За это же время приняты и учтены следующие трофеи: самолетов — 75, танков и самоходных орудий — 307, полевых орудий — 1 427, минометов — 557, пулеметов — 3 879, винтовок и автоматов — 52 887, бронетранспортеров — 219, радиостанций — 310, автомашин — 4 281, тракторов и тягачей — 240, повозок с военными грузами — 3 442, лошадей — 14 056.

Войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки Вислы восточнее Данцига, на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни и на острове Борнхольм заканчивали прием капитулировавших немецких войск. С 9 по 12 мая сдалось в плен 59 106 солдат и унтер-офицеров, 1 728 офицеров и 12 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник штаба 2 немецкой армии генерал-майор Махер, начальник армейских курсов 2 армии генерал-лейтенант Ноак, командир 20 армейского корпуса генерал от инфантерии Шпек, заместитель командира 203 пехотной дивизии генерал-майор Гроттена.

В Чехословакии и Австрии войска 1, 4, 2 и 3-го Украинских Фронтов очищали занятые районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера.

Войска 1-го Украинского фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 168 000 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 7 генералов. В число пленных генералов, кроме ранее объявленных, начальник инженерных войск 4 танковой армии генерал-лейтенант Бардин, генерал медицинской службы Янцон, для особых поручений при протекторате Чехии и Моравии генерал-лейтенант Хитцегр.

Войска 4-го Украинского фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 56 280 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Украинского фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 135 000 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 8 генералов. В число пленных генералов командир 49 горно-стрелкового корпуса немцев генерал-лейтенант Лезье, командир 72 армейского корпуса генерал-лейтенант Шмидт, командир 6 танковой дивизии генерал-лейтенант Вальденфельс, командир 76 пехотной дивизии генерал-майор Рернер, командир 320 пехотной дивизии генерал-майор Гилиан, начальник штаба 4 военного округа генерал-майор Герлах, комендант аэродромного обслуживания генерал-майор Нихус. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи: самолетов — 50, танков и самоходных орудий — 291, полевых орудий — 658, бронетранспортеров — 269, автомашин — 2 100.

Войска 3-го Украинского фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 114 766 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 5 генералов.

Всего, таким образом, с 9 по 12 мая на всех фронтах взято в плен более 700 000 немецких солдат и офицеров и 63 генерала, считая и группу немецких солдат и офицеров, окончивших сдачу 11 мая войскам 3-го Белорусского фронта.